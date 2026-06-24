"วีรวิชญ์" ฟอร์มฮอตทุบมือสูงกว่า 2 เซต ปวีณอร ล้มวาง 2 ทะลุ 8 คน หวดไอทีเอฟ

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ60 (1)" ที่สนามเทนนิส เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2569 ในประเภทเดี่ยว เข้าสู่รอบสาม และประเภทคู่ เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ
ไฮไลท์อยู่ที่ประเภทชายเดี่ยว รอบสาม (16 คน) "จูเนียร์" วีรวิชญ์ กำพุฒ นักหวดไทย มือ 2771 เยาวชนโลก ยังโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงต่อเนื่อง ตั้งแต่รอบคัดเลือก เข้ามาถึงรอบเมนดรอว์ รอบสาม ซึ่งสามารถเอาชนะคู่แข่งขันที่มีอันดับเยาวชนโลกสูงกว่าอย่าง ทอมมาโซ รอสโซ นักหวดอิตาลี มือ 976 เยาวชนโลก ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต
วีรวิชญ์ ทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้าย ไปพบกับ เลียม ยุน จากนิวซีแลนด์ มือ 543 เยาวชนโลก และมือวางอันดับ 7 ของรายการ
ด้านหญิงเดี่ยวคู่ที่น่าสนใจ "น้องไอซ์" ปวีณอร นวลศรี นักหวดไทย มือ 1158 เยาวชนโลก ซึ่งเป็นมือวาง 15 ของรายการ สามารถต่อกรกับ เรอิ มิยาโมโตะ ของญี่ปุ่น มือ 322 เยาวชนโลก และมือวาง 2 ได้อย่างสนุก
หลังจากผลัดกันคว้าชัยได้คนละเซต เสมอ 1-1 ต้องเล่นเซตสามเพื่อตัดสิน และเป็น ปวีณอร ที่สามารถปราบมือวาง 2 ลงได้สำเร็จ ก่อนเอาชนะด้วยสกอร์ 6-3, 3-6 และ 7-6 ไทเบรก 7-1 ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับ เซียว ซืออวิ๋น จากจีน มือ 534 เยาวชนโลก และมือวาง 6
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ประเภทชายเดี่ยว รอบสาม (16 คน) ริว โกฏิกุล (วาง 10) ชนะ แบรนดอน ดวน (8-สหรัฐฯ) 6-1, 6-3, เลียม ยุน (7-นิวซีแลนด์) ชนะ โรเบิร์ต โดลยา (9-สิงคโปร์) ยูตะ อามาโนะ (3-ญี่ปุ่น) ชนะ ไดอา คุราบายาชิ (ญี่ปุ่น) 6-4, 6-3
ไดสุเกะ ฮาชิโมโตะ (4-ญี่ปุ่น) ชนะ ราฟา เจโคเนีย แวร์ดัชโก มังกุนซง (15-อินโดนีเซีย) 6-1, 2-6 และ 7-5, หวง เจี้ยน (2-จีน) ชนะ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ (16-ญี่ปุ่น) 6-4, 6-1, ชุน มุเนโตะ (ญี่ปุ่น) ชนะ ทีมูร์ กอร์เดเยฟ (วาง 6) 6-3, 6-3, โทโมกิ ฟูจิวาระ (5-ญี่ปุ่น) ชนะ แซนเดอร์ แครบบ์ (ออสเตรเลีย) 6-4, 6-0
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสาม (16 คน) โชติรินทร์ แก้วก่า (วาง 4) ชนะ ลูลวา นัสวาร์ธานี (อินโดนีเซีย) 6-2, 6-3, จิณห์นิภา ตราชูวณิช (วาง 14) แพ้ มิชกา ซินแคลร์ โกเอนาดี (3-อินโดนีเซีย) 3-6, 3-6, พิชญาภัค ศรีมุกข์ (10) แพ้ เซียว ซืออวิ๋น (6-จีน) 6-4, 3-6 และ 0-6
คิม โซฮยอน (1-เกาหลีใต้) ชนะ ซุน เมิ่งซี (จีน) 6-2, 6-0, นานาโย วาดะ (7-ญี่ปุ่น) ชนะ ราโมนา โค (ฮ่องกง) 6-1, 6-0, คาเอะ อาซูมะ (12-ญี่ปุ่น) ชนะ อิซาเบลลา เวลช์ (5-ออสเตรเลีย) 3-6, 6-4 และ 6-4 มิซากิ ยามากิชิ (11-ญี่ปุ่น) ชนะ คาริน ฮิรามัตสึ (8-ออสเตรเลีย)