ทีมชาติลุยศึกอุดรฉลุยแชมป์, สิริเกศแจ๋ว, ทีมลาวคึกบุกซิว 2 รุ่นTOA3X3 สนาม 7

ศึกยัดห่วง TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ สนามที่ 7 ที่อีสานถิ่นอุดร สุดเดือด สร้างความคึกคักด้วยดาวเด่น วารุณี กิจรักษา อดีตทีมชาติไทยเหรียญทองซีเกมส์ และ รอนนี่ ออลซ็อพพ์ หนุ่มลูกครึ่งชุดเยาวชน 18 ปีทีมชาติไทยปัจจุบันร่วมโชว์ฝีมือ และไม่พลาด นำทีมเก็บแชมป์ไปตามคาดหมาย ด้านผลแข่ง อื่นๆ ssk หรือสตรีสิริเกศ เจ้ายัดห่วง 3 x 3 ภาคอีสานสอยแชมป์เยาวชนหญิงตามคาดขณะที่ ทีมจากสปป.ลาว บุกมาเยือนคึกคักกว่า 30 ทีม สอย 2 แชมป์สนุกสนาน
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศ โดยปีนี้พิเศษสุดร่วมกับภาครัฐเข้าโครงการ “โครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development ในกีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569” ขยายจัดแข่งเป็น 15 สนาม พร้อมกิจกรรมอื่นๆ โกยจะมีการดึงนักบาสฯฝีมือดีเข้าแคมป์ฝึก 2 ครั้งผลักดันสู่ทีมชาติ และสนามสุดท้าย จะนำแชมป์ทุกสนามในรุ่น 12-18 ปี มาชิงชัยชิงถ้วยตราสัญลักษณ์ โครงการส่งเสริมกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญมาเป็นรางวัลด้วย
ก้าวสู่สนามที่ 7 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยปักหลักกันที่โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลใจกลางเมือง สนามนี้ได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ซุ่นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดร, นายกิตติกร ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครอุดร, นายอานันท์ อัมรินทร์ สส.เขต1 อุดร, อ.ลำเพย พิเคราะห์แนะ ผอ. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ฯลฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
การแข่งขันในสนามนี้มีแข่งขันทั้งหมด 11 รุ่น และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่น โดย 2 ผู้เล่นระดับชาติมาสร้างสีสัน ประกอบด้วย "หนิง" วารุณี กิจรักษา อดีตทีมชาติสาวแชมป์เหรียญทองซีเกมส์ ร่วมลงแข่งประชาชนหญิง ให้กับทีมขนมจีนเส้นทอง ขณะที่ รอนนี่ ออลซ็อพพ์ หนุ่มลูกครึ่งสุดหล่อจากขอนแก่น ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยอายุ 18 ปีชุดปัจจุบัน ลงแข่งให้ สิงห์รางรถไฟ A ซึ่งทั้งสองไม่พลาดนำทีมคว้าแชมป์ได้อย่างสนุก
ส่วนรุ่นอื่นๆ แบ่งแชมป์กันไป แต่มีประเภทเยาวชนหญิง ที่ ssk หรือสตรีสิริเกศ กวาดแชมป์ 16 ปีหญิงที่ชิงกันเอง คือสายรุ้ง20 กับ ssk และ รุ่น 18 ปี หญิง ที่เก็บแชมป์ตามคาด ขณะที่ภาพโดยรวมเพิ่มความคึกคักถึงขีดสุด เมื่อทีมจากสปป.ลาว ข้ามจากเวียงจันทน์มาเยือนกว่า 30 ทีม เก็บได้ 2 แชมป์ จาก k Hoops ในรุ่น 16 ปีชาย และ ลาวรีเจ้นท์ รุ่น 14 ปี หญิง
สำหรับผลการแข่งขันทั้งหมด มีดังนี้ รุ่น 12 ปี(Mixed) รอบชิงชนะเลิศ MidNight ชนะ Next Level Hoop 10 - 8, ชิงที่ 3 BCEL one ชนะ LBL ACADEMY 6-5
รุ่น 14 ชาย รอบชิงชนะเลิศ E-Fit ชนะ LBL ACADEMY A 19-13, ชิงที่ 3 Godzilla ชนะ E-Fit Black 11-7 ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ Laos Legend ชนะ พี่ตาลสั่งลุย 16-4, ชิงที่ 3 SSK ชนะ Godzilla 15-4
รุ่น 16 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ K HOOPS (ลาว) ชนะ SK ANGEL WOLVES 18-7, ชิงที่ 3 อุดรพิทย์ ชนะ UPR16 12-9 ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ สายรุ้ง20 ชนะ SSK A 21-9, ชิงที่ 3 3P BKK ชนะ E-FIT x KKWL 20-7
รุ่น 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ สิงห์รางรถไฟ A ชนะ SK ALPHA 21-8 ชิงที่ 3 Crown ชนะ E-FIT x KKWL13- 6, ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ SSK ชนะ E-FIT x KKWL 14-4, ชิงที่ 3 4จตุรเทพ ชนะ UDONPIT 10-3
รุ่น 23 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ หลากหลายREDWOLF ชนะ ศูนย์ฝึกนาฝาย 21-14, ชิงที่ 3 CIB ชนะ เกาไหล่รีเทิร์น 14-9 ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ แข่งแบบพบกันหมด ที่ 1 Point Guard Academy, ที่ 2 Laos Legend, ที่ 3 Babysmall
รุ่นประชาชนชาย รอบชิงชนะเลิศ KonJohn ชนะ สี่สิบห้า 17-13 ชิงที่ 3 โตโล่โอ๋โหหม่าวอยซ์ ชนะ จั๊กดุ่ย 21 - 8 ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ ขนมจีนเส้นทอง ชนะ Loei city 18-16, ชิงที่ 3 Laos Legend ชนะ Realstreet 16 -5
สำหรับสนามต่อไป เป็นสนามที่ 8 จะไปภาคใต้ที่โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนพัทลุง แข่งขันระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. นี้