กรีฑาโลกอัพเดทอันดับโลกวิ่ง 100 เมตรชายรุ่นยู-20 “บิว” รั้งท็อป 5 โลก สถิติ 9.94 วินาที

กรีฑาโลก (World Athletics) อัพเดทอันดับโลก ระบุ “บิว” ภูริพล บุญสอน ยอดลมกรดทีมชาติไทย รั้งอยู่อันดับที่ 5 ของโลก (ร่วม) จากผลงานเมื่อปีที่แล้ว ที่วิ่ง 100 เมตร ด้วยเวลา 9.94 วินาที (ทำลายสถิติประเทศไทย) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ในศึกซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นสถิติที่เท่ากับ บายันดา วาลาซา นักกรีฑาชาวแอฟริกาใต้
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ยังยืนยันสถิติการแข่งขันระยะสั้น ของ “บิว” ที่ทำสถิติใหม่ ภายใต้การฝึกสอนของ “โค้ชจี ” เจนทรี แบรดลีย์ ผู้ฝึกสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ชาวสหรัฐอเมริกาด้วย โดยผลงาน มีดังนี้
11 ธันวาคม 2568 วิ่ง 100 เมตร 9.94 วินาที (ทำลายสถิติประเทศไทย)
13 ธันวาคม 2568 วิ่ง 200 เมตร 20.07 วินาที (ทำลายสถิติประเทศไทย)
15 ธันวาคม 2568 วิ่ง 4x100 เมตร 38.28 วินาที (ทำลายสถิติประเทศไทย)
25 เมษายน 2569 วิ่ง 60 เมตร 6.62 วินาที (PB)
7 มิถุนายน 2569 วิ่ง 200 เมตร 20.03วินาที (ทำลายสถิติประเทศไทย)
ในปี 2569 “บิว ภูริพล” ยังได้เหรียญรางวัล ในระดับนานาชาติดังนี้
25 เมษายน 2569
เหรียญทอง วิ่ง 60 เมตร ชาย สถิติ 6.62 วินาที (PB) เอเชียนบีชเกมส์ 2026
6 มิถุนายน 2569
เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย สถิติ 38.64 วินาที ศึกกรีฑาไต้หวัน โอเพ่น 2026
7 มิถุนายน 2569
เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร ชาย 20.03 วินาที (ทำลายสถิติประเทศไทย) ศึกกรีฑา ไต้หวัน โอเพ่น 2026
21 มิถุนายน 2569
เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x100 เมตร ผสม สถิติ 41.14 วินาที (PB) วิ่งผลัดเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ 2026
22 มิถุนายน 2569
เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย สถิติ 38.28 วินาที วิ่งผลัดเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ 2026