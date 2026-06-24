"เดส์ชองป์ส" เสียคุณแม่ บินกลับฝรั่งเศสร่วมงานศพ

ดิดิเยร์ เดส์ชองป์ส กุนซือ ฝรั่งเศส จะพลาดคุมทีมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอลโลก 2026 หลังคุณแม่เสียชีวิต ตามการยืนยันของ สมาคมฟุตบอลฝรั่งเศส (FFF)
เดส์ชองป์ส วัย 57 ปี ทราบข่าวคุณแม่เสียชีวิต ช่วงเช้าวันอังคาร (23 มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น และได้รับอนุญาตจาก ฟิลิปป์ ดิยัลโล ประธาน FFF เดินทางกลับบ้านเพื่อร่วมพิธีศพ
"เลอ เบลอส์" การันตีเข้ารอบน็อกเอาท์เรียบร้อยแล้ว โดยเอาชนะ เซเนกัล กับ อิรัก 2 เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนเจอ นอร์เวย์ ที่เมืองบอสตัน วันศุกร์นี้ (26 มิ.ย.) เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่ม I
ตามแถลงการณ์ของ FFF ระบุ กีย์ สเตฟอง ผู้ช่วยโค้ช จะคุมทีมแบบรักษาการณ์กระทั่ง เดส์ชองป์ส กลับแคมป์ทีมชาติ
เดส์ชองป์ เป็นกัปตันทีม "ตราไก่" ชุดแชมป์โลก 1998 และ ยูโร 2000 แล้วมารับตำแหน่งกุนซือปี 2012 คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 2 ปี 2018 ที่ประเทศรัสเซีย และรองแชมป์ 2022 ที่ประเทศกาตาร์