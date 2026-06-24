ROVULA โชว์ศักยภาพ 'XPLORER - XGATEWAY' ร่วมงาน มหกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ ประจำปี 2569

บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ โรวูล่า (ROVULA) ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Subsea IRM ที่ให้บริการเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสำรวจ และซ่อมบำรุงท่อส่งปิโตรเลียมใต้น้ำอย่างครบวงจร ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) โดยนำนวัตกรรมยานยนต์และหุ่นยนต์ไร้คนขับทางทะเลเข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน มหกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ ประจำปี 2569 ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อนำเสนอศักยภาพของเทคโนโลยีสัญชาติไทย ที่พร้อมยกระดับภารกิจด้านความมั่นคงและการสำรวจทางทะเลสู่ยุคดิจิทัล
งานมหกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพเรือครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ และเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ ROVULA ได้ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งสามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับประสิทธิภาพภารกิจ การรักษาความมั่นคงทางทะเล
ภายในงาน ROVULA ได้นำเสนอ 2 ผลิตภัณฑ์เรือธง ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับภารกิจทางทะเลอย่างครบวงจร ได้แก่
1. XPLORER: ยานสำรวจใต้น้ำอัตโนมัติไร้สาย (Autonomous Underwater Vehicle) นวัตกรรม อัจฉริยะเพื่อการตรวจสอบโครงสร้างใต้ผิวน้ำอย่างละเอียด เช่น แนวท่อส่งต่าง ๆ หรือซากเรือ ตัว หุ่นยนต์รองรับการสั่งการทั้งระบบมีสายและไร้สาย สามารถบันทึกภาพและส่งต่อข้อมูลได้อย่างแม่นยำ สูง ตอบโจทย์ภารกิจด้านความมั่นคงในการค้นหาวัตถุต้องสงสัย หรือตรวจเช็กสิ่งผิดปกติใต้น้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. XGATEWAY: เรือยนต์สำรวจผิวน้ำอัตโนมัติ (Autonomous Surface Vehicle) โดดเด่นด้วยความ ยืดหยุ่นในการใช้งานสูง สามารถปรับแต่งเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องมือสำรวจเฉพาะทางได้ ตามโจทย์ของแต่ละภารกิจ
คุณวีรวุฒิ จารุพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า"เทคโนโลยีหุ่นยนต์และยานใต้น้ำอัตโนมัติไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น ทว่ายังก้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในภารกิจด้านความมั่นคงและการกู้ภัยทางทะเล การนำ XPLORER และ XGATEWAY มาร่วมจัดแสดงภายในงานมหกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่านวัตกรรมของเราพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบแนวท่อใต้ทะเล หรือภารกิจในสภาวะเสี่ยงภัย โดยบริษัทมุ่งหวังที่จะมีโอกาสได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนพันธกิจของกองทัพเรือและหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมสร้างเครือข่ายความมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ทางทะเลของประเทศให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น"
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ ROVULA ในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทหาร และอุตสาหกรรมด้านความมั่นคง โดยบริษัทได้มีโอกาสร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ และการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ระดับประเทศต่อไปในอนาคต