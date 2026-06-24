ม.เกษมบัณฑิตจับมือสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ดัน Sport Analytics ยกระดับกีฬาไทย

วงการกีฬาไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ “ข้อมูล” กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันไม่ต่างจากทักษะของนักกีฬาและประสบการณ์ของผู้ฝึกสอน ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอน และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ Sport Analytics
ดร. เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนแนวโน้มสำคัญของวงการกีฬาโลกที่หันมาใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Sports Data Analytics) เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา การวางแผนการแข่งขัน การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรกีฬา โดยเฉพาะในกีฬาแบดมินตันซึ่งการแข่งขันในระดับนานาชาติมีความเข้มข้นสูง และความแตกต่างระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้อาจเกิดจากรายละเอียดทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย
ภายใต้ความร่วมมือนี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจะได้รับโอกาสเรียนรู้จากสถานการณ์จริงผ่านรูปแบบ Work-Integrated Learning (WIL) โดยสามารถเข้าร่วมเก็บข้อมูลการแข่งขัน วิเคราะห์รูปแบบการเล่นของนักกีฬา การทำ Scouting คู่แข่งขัน ตลอดจนใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีด้าน Sport Analytics ที่ใช้จริงในวงการกีฬาอาชีพ ซึ่งจะช่วยยกระดับทักษะด้าน Data Literacy และ Sports Technology ที่กำลังเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมกีฬาโลก
ดร.เสนีย์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากประโยชน์ด้านการศึกษาแล้ว สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ยังจะได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการพัฒนาฐานข้อมูลนักกีฬาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และการบริหารจัดการสมาคมบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Sports Management)
สำหรับในประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามองว่า การผสานองค์ความรู้ด้านกีฬาเข้ากับเทคโนโลยีข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์เชิงสถิติ จะกลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนากีฬาในศตวรรษที่ 21 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในครั้งนี้ นับเป็นตัวอย่างสำคัญของการเชื่อมโยงภาคการศึกษาเข้ากับองค์กรกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและทักษะด้านเทคโนโลยี พร้อมขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากล