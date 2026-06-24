"โคลอมเบีย" ฉลุย 32 ทีมบอลโลก "มูญอซ" ยิงดับดีอาร์ คองโก

โคลอมเบีย เข้ารอบ 32 ทีมสุดท้าย หลังเอาชนะ ดีอาร์ คองโก หวุดหวิด 1-0 ด้วยลูกยิงแฉลบของ ดาเนียล มูญอซ ศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่สนามเอสตาดิโอ กัวดาลาฮารา วันพุธที่ 24 มิถุนายน ตามเวลาไทย
ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้อง ที่เมืองกัวดาลาฮารา โคลอมเบีย พลาดโอกาสยิงประตูหลายครั้ง กระทั่ง มูญอซ แบ็กจอมบุก คริสตัล พาเลซ ปลดล็อกนาที 76
ฮวน เฟร์นานโด ควินเตโร จ่ายบอลมาที่ว่างตรงเขตโทษด้านขวา มูญอซ วิ่งมาแปด้วยซ้ายติดเท้าตัวประกบ เปลี่ยนทางเบียดเสาแรกโดย ลิโอเนล เอ็มปาซี นายทวาร ดีอาร์ คองโก ป้องกันด้วยสายตา
โคลอมเบีย เก็บชัย 2 เกมติดต่อกัน ขึ้นอันดับ 1 ของกลุ่ม K มี 6 แต้ม จาก 2 นัด ขณะที่ ดีอาร์ คองโก อยู่อันดับ 3 มี 1 แต้มเท่าเดิม ต้องเอาชนะ อุซเบกิสถาน นัดสุดท้าย เพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไป
สรุปผลฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน
กลุ่ม K
โปรตุเกส 5-0 อุซเบกิสถาน
[1-0 คริสเตียโน โรนัลโด้ น.6, 2-0 นูโน เมนเดส น.17, 3-0 คริสเตียโน โรนัลโด้ น.39, 4-0 อับดูโวฮิด เนมาตอฟ (ทำเข้าประตูตัวเอง) น.60, 5-0 ราฟาเอล เลเอา น.87]
กลุ่ม L
อังกฤษ 0-0 กานา
ปานามา 0-1 โครเอเชีย
[0-1 อันเต บูดิเมียร์ น.54]