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ฟีนิกซ์โกลด์ แบงค็อก จัดโปรโมชั่นวันอาทิตย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สนามฟีนิกซ์โกลด์ กอล์ฟ แบงค็อก (สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ) จัดโปรโมชั่นออกรอบวันอาทิตย์หลังเที่ยงราคา 2,700 บาท (รวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟ) สอบถามรายละเอียดและจองเวลาโทร. 084-873-5363, 092-225-8449 หรือไลน์ไอดี: phoenixgoldgolf