xs
xsm
sm
md
lg

มนต์ดำหมอผีกานาหรือเปล่า “เคน” หมูหกเหลือเชื่อ ซัดจ่อท้ายเกมข้ามคาน อังกฤษเจาะกานาไม่เข้า เจ๊า 0-0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ช็อต 8 หลาท้ายเกมของ แฮร์รี่ เคน ทำเอาแฟนบอลทั่วโลกตาค้าง!

ระดับดาวซัลโวยิงจ่อๆแบบนี้ แถมไม่มีใครประกบ แต่บอลลอยโด่งข้ามคานหน้าตาเฉย

อังกฤษ เจาะ กานา ไม่เข้า เสมอ 0-0 นัดสอง เกมบอลโลก 2026 นัดที่สอง อย่างไรก็ตามทั้งสองทีม มี 4 แต้ม จาก 2 เกม กอดคอเข้ารอบ 32 ทีมแน่นอนแล้ว

อย่างไรก็ตาม หลังจบเกม แฟนฟุตบอลต่างแซวและพูดถึงอาถรรพ์ ของหมอผีกานา นามว่า นานา ควาคู บอนซัม ที่บอกว่า “จะสวดมนต์ดำบล็อกเท้าไม่ให้เคนยิงได้" ซึ่งก็เป็นจริง และ แฮรี่ เคน พลาดโอกาสทองในช่วงท้ายจริง ทำให้อังกฤษ พลาดชัยชนะไปอย่างน่าเสียดาย