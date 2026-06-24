"โรนัลโด้" คืนฟอร์มซัดเบิ้ล "ฝอยทอง" ไล่ต้อน "อุซเบกิสถาน" 5-0

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ปลดล็อคการยิงประตูในเวิลด์ คัพ 2026 ได้สำเร็จ เหมาคนเดียวสองประตู พา โปรตุเกส ไล่ถล่ม อุซเบกิสถาน ขาดลอย 5-0 คว้าสามแต้ม โดยเจ้าของฉายา CR7 เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย 6 สมัยติดต่อกัน
เกมดังกล่าว โปรตุเกส เล่นด้วยความดุดันตั้งแต่เริ่ม ใช้เวลาไม่นานก็มาออกนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่ 6 จากจังหวะที่ ชูเอา กานเซโล กระชากมาทางริมเส้นฝั่งขวา ตบเข้ากลางให้ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ที่วิ่งมาซัดตูมเดียวแบบไม่ต้องจับเข้าไปแบบสวยงาม
น.17 "ฝอยทอง" ได้ประตูหนีห่าง 2-0 จากลูกฟรีคิก คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ยืนทำท่าว่าตัวเองจะยิง แต่ปล่อยให้ นูโน เมสเดส ซัดด้วยซ้ายหนีมือนายทวารอุซเบฯ เข้าไป
ก่อนที่ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ จะรับบอลจากการแทงทะลุช่องของ บรูโน่ แฟร์นันด์ส แปสวนทางผู้รักษาประตูคู่แข่งเข้าไปในนาทีที่ 39 ช่วยให้ โปรตุเกส หนีห่าง 3-0 และจบ 45 นาทีแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง โปรตุเกส มาได้อีก 2 ลูก จากการทำเข้าประตูตัวเองของ เนมาตอฟ น.60 และราฟาเอล เลเอา ตัวสำรอง น.87 ปิดจ๊อบถล่ม อุซเบกิสถาน ไป 5-0
จากชัยชนะในเกมนี้ทำให้ โปรตุเกส มี 4 แต้ม จาก 2 นัด แทบจะการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ โดยต้องไปลุ้นผลนัดสุดท้ายที่จะเจอกับ โคลอมเบีย อีกหนึ่งนัด ว่าจะจบที่เท่าไหร่ของกลุ่ม