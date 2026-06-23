พัทยาก็แค่ปากซอย! "ปตท." ลั่นหากคว้าสัญญา ONE พ่วงโบนัส พร้อมเดินกลับบ้าน

“ปตท. อภิชาติฟาร์ม” จอมบู๊ วัย 28 ปี ประกาศความตั้งใจพร้อมเดินกลับบ้านจากสนามแข่งขัน หากสามารถปราบ “จูลิโอ โลโบ” กำปั้นสายแข็งวัย 31 ปี จากบราซิล ได้สำเร็จ โดยทั้งคู่จะต่อสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในรายการ The Inner Circle 20 ที่จะเปิดฉากขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69 ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.30 น.
“ปตท.” ทำผลงานดีต่อเนื่องมา 3 ไฟต์ติดต่อกัน โดยไฟล์ล่าสุดเจ้าตัวงัดศอกใส่ “อาเรียน เอสพาร์ซา” คู่ชกจากสหรัฐอเมริกาจนเอาชนะทีเคโอไปได้ ในรายการ The Inner Circle 7 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ไฟต์นี้ เจ้าของฉายา “คางกาแล็กซี” มีคิวดวลกับ “จูลิโอ” คู่ชกจอมแกร่งจากบราซิล ที่กำลังมั่นใจไม่แพ้กันจากการคว้าชัยมา 2 ไฟต์รวด
นอกจากการเตรียมร่างกายอย่างหนักเพื่อรับมือคู่ชกแล้ว “ปตท.” ยังตั้งเป้าท้าทายตัวเองด้วยการเดินกลับบ้าน หากสามารถเก็บชัยชนะ พร้อมกับคว้าโบนัสและสัญญา ONE มาครองได้อย่างที่ตั้งใจ
“ถ้าไฟต์นี้ผมชนะ และได้ทั้งโบนัสกับสัญญา ONE ผมจะเดินจากสนามมวยลุมพินีกลับบ้านที่พัทยาเลยครับ ระยะทางรวมกว่า 140 กิโลเมตร ตั้งใจว่าค่ำตรงไหนก็นอนตรงนั้นเลย”
หากแฟนมวยติดตาม “ปตท.” จะทราบดีว่าเจ้าตัวเป็นคนรักการวิ่ง และมักชักชวนเพื่อนร่วมค่ายออกวิ่งระยะทางไกลไปยังสถานที่ต่าง ๆ ใน จ.ชลบุรี เป็นประจำ โดยเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา เขาก็สามารถคว้าอันดับ 1 รุ่นอายุ 18-29 ปี ในการแข่งขันเกาะล้านเทรล 2026 ระยะทาง 12 กิโลเมตร ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที อีกด้วย
งานนี้ “ปตท.” จะสามารถปราบ “จูลิโอ” และจะได้ทำภารกิจเดินเท้ากลับบ้านหรือไม่ แฟนมวยห้ามพลาด!