มวยไทยไม่กลัวใคร! “แสตมป์” ลั่นโค่นแกร่ง “ซินเทีย” หวนคว้าชัยเพิ่มมั่นใจ

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” อดีตแชมป์โลก ONE 3 กติกา พร้อมหวนชกมวยไทยในรอบ 6 ปี ขอโชว์สยบแกร่ง “ซินเทีย ฟลอเรส” จากเม็กซ์ เพื่อเรียกความมั่นใจคืนมา โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ในรายการใหญ่ไตรมาส 2 ของปี The Inner Circle 20 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 น.-20.30 น.
ล่าสุดในศึก ONE 173 เมื่อเดือน พ.ย. 68 “แสตมป์” สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาชกในรอบกว่า 2 ปี โดยเลือกขึ้นสังเวียนเคาะสนิมในกติกาคิกบ็อกซิง และตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเอกฉันท์ “คานะ” จากญี่ปุ่น อย่างน่าเสียดาย โอกาสนี้เจ้าตัวขอกลับมาโชว์ฝีมือมวยไทยทางถนัด หวังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้ง
“การเตรียมความพร้อมไฟต์นี้ หนูซ้อมมา 2 เดือน ตอนซ้อมรู้สึกว่าระบบหายใจดีขึ้นกว่าไฟต์ก่อนหน้านี้มากค่ะ”
“ที่ตอบรับชกกติกามวยไทยอีกครั้ง เพราะหนูรู้สึกเหมือนว่าได้กลับมาชกในกติกาถนัดที่เราต่อยมาตั้งแต่เด็ก ทำให้มีความมั่นใจมากกว่าตอนชกคิกบ็อกซิง แต่ก็ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นและกดดันด้วยเพราะว่าอยากเอาชนะให้ได้ค่ะ”
ไฟต์นี้ “แสตมป์” ต้องวัดฝีมือกับ “ซินเทีย” คู่ชกที่กำลังต้องการชัยชนะมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามนักสู้สาวขวัญใจชาวไทย ยังมั่นใจในสกิลมวยไทย พร้อมโชว์ผลงานสุดฝีมือ เพื่อชิงเป็นฝ่ายได้รับการชูมือในศึกนี้
“ซินเทีย เป็นนักชกที่เก่ง มีอาวุธที่หลากหลายและมีหมัดที่หนักมาก ๆ และชอบเดินบุกเข้าใส่แบบไม่หยุดหย่อน ดังนั้นถ้าหนูการ์ดตกเมื่อไหร่เขาจะยำทันที หนูต้องวางแผนให้ดีว่าจะฉากออกแบบไหน จะต้องออกอาวุธแบบไหนถึงจะได้เปรียบที่สุด ซึ่งหนูวางแผนที่จะเน้นใช้ศอกให้มากขึ้นค่ะ”
“ตอนนี้ ซินเทีย ชกใน ONE 2 ไฟต์แล้วยังไม่ชนะเลย เธอก็คงกระหายชัยชนะมากเหมือนกัน ถ้าไม่ชนะอีกก็คงหลุดโผ แต่หนูก็จะพยายามเต็มที่เหมือนกัน ต้องทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด เพราะอยากกลับมาคว้าชัยชนะในกติกามวยไทยให้ได้อีกครั้งค่ะ”