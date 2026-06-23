"มะมาย-ปองคุณ" ฟอร์มเจ๋งคว้าท็อป 7 ควง "ไบร์ท-เตชินท์" บิดฝ่าอุปสรรคแซงดุเก็บคะแนนสะสม ศึก AllJapan 2026

"มะมาย" ปองคุณ เอี่ยมน้อย กับ "ไบร์ท" เตชินท์ อินทร์อภัย สองนักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องในศึก เอ็มเอฟเจ ออล เจแปน โร้ด เรซ แชมเปี้ยนชิพ คลาส J-GP3 สนามที่ 3 รายการสึคุบะ ทัวร์นาเมนต์ 2026 ณ สึคุบะ เซอร์กิต เมือง ชิโมสึมะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2026 ที่ผ่านมา
รอบฝึกซ้อม "มะมาย-ปองคุณ" บิดรถ Honda NSF250R หมายเลข 27 ลงสนามฝึกซ้อมรอบแรก ทำเวลา 01:00.093 นาที อยู่อันดับที่ 5 จากนักบิดทั้งหมดกว่า 26 คน จากนั้นในรอบฝึกซ้อมที่ 2 นักบิดไทยยกระดับผลงาน ทำเวลา 00:59.988 นาที อยู่อันดับที่ 5 อีกครั้ง ขณะที่ "ไบร์ท-เตชินท์" หมายเลข 14 ฝึกซ้อมรอบแรก ทำเวลา 01:01.253 นาที อยู่อันดับที่ 13 จากนั้นในรอบฝึกซ้อมที่ 2 ยกระดับความเร็วทำเวลา 01:00.680 นาที ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 10
รอบคัดเลือกสองนักบิดไทยต้องพบกับอุปสรรคสำคัญเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นสนามเปียกและลื่น รถที่ทำการเซตติ้งไว้ต้องมีการปรับเปลี่ยนส่งผลให้ "มะมาย-ปองคุณ" ทำเวลา 01:05.376 นาที คว้ากริดสตาร์ตลำดับที่ 11 ขณะที่ "ไบร์ท-เตชินท์" ต้องพบกับสถานการณ์สุดท้าทายเมื่อทำเวลา 01:07.323 นาที คว้ากริดสตาร์ตลำดับที่ 24 ต้องเริ่มเกมจากท้ายแถว
เรซการแข่งขันดำเนินไปอย่างเข้มข้นและดุเดือด "มะมาย-ปองคุณ" โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงไล่แซงอย่างดุดันจนสามารถเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่ 7 เก็บคะแนนสะสมไป 9 คะแนน มีคะแนนสะสมประจำฤดูกาลรวม 32 คะแนน อยู่อันดับที่ 4 มีลุ้นสร้างผลงานประจำฤดูกาลนี้
"มะมาย-ปองคุณ" กล่าวว่า “สนามนี้ผมตั้งความหวังจะทำผลงานให้ดีกว่านี้ครับ เพราะในรอบฝึกซ้อมผมทำได้ดีติดท็อป 5 ทั้งสองรอบ แต่พอรอบคัดเลือกมีฝนตกลงมา แทร็คค่อนข้างลื่นครับทำให้ผมกดเวลาได้ไม่เต็มที่ครับ ส่วนรอบแข่งผมออกตัวได้ดีเลยครับแต่มีไปสะกิดกันจนเสียจังหวะตกมาที่ 12 เลยต้องไล่ทำอันดับใหม่จนจบที่ 7 ครับ ผมจะพัฒนาขึ้นในสนามต่อๆ ไปครับ”
ด้าน "ไบร์ท-เตชินท์" ก็ทำผลงานในรอบแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน นักบิดดาวรุ่งไทยมุ่งมั่นแก้สถานการณ์จากที่ต้องออกตัวท้ายแถวโดยเร่งแซงขยับขึ้นมาคว้าอันดับที่ 12 ได้แบบสุดมันส์ เก็บคะแนนสะสมได้ 4 คะแนน และมีคะแนนสะสมประจำฤดูกาลรวม 13 คะแนน อยู่อันดับที่ 14
"ไบร์ท-เตชินท์" กล่าวว่า “ช่วงรอบคัดเลือกผมทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับ เพราะมีฝนตกแล้วผมไม่เคยมีเซตติ้งแบบสนามเปียกของเรซนี้มาก่อนครับ เลยต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควร ส่วนรอบแข่งผมก็พยายามเต็มที่ครับ หาจังหวะแซงค่อนข้างยาก ผมค่อยๆ หาจังหวะจนขยับมาที่ 12 ครับ”
สำหรับศึก เอ็มเอฟเจ ออล เจแปน โร้ด เรซ แชมเปี้ยนชิพ คลาส J-GP3 สนามที่ 4 จะทำการแข่งขัน ณ โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 29-30 สิงหาคม นี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH
รอบฝึกซ้อม "มะมาย-ปองคุณ" บิดรถ Honda NSF250R หมายเลข 27 ลงสนามฝึกซ้อมรอบแรก ทำเวลา 01:00.093 นาที อยู่อันดับที่ 5 จากนักบิดทั้งหมดกว่า 26 คน จากนั้นในรอบฝึกซ้อมที่ 2 นักบิดไทยยกระดับผลงาน ทำเวลา 00:59.988 นาที อยู่อันดับที่ 5 อีกครั้ง ขณะที่ "ไบร์ท-เตชินท์" หมายเลข 14 ฝึกซ้อมรอบแรก ทำเวลา 01:01.253 นาที อยู่อันดับที่ 13 จากนั้นในรอบฝึกซ้อมที่ 2 ยกระดับความเร็วทำเวลา 01:00.680 นาที ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 10
รอบคัดเลือกสองนักบิดไทยต้องพบกับอุปสรรคสำคัญเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นสนามเปียกและลื่น รถที่ทำการเซตติ้งไว้ต้องมีการปรับเปลี่ยนส่งผลให้ "มะมาย-ปองคุณ" ทำเวลา 01:05.376 นาที คว้ากริดสตาร์ตลำดับที่ 11 ขณะที่ "ไบร์ท-เตชินท์" ต้องพบกับสถานการณ์สุดท้าทายเมื่อทำเวลา 01:07.323 นาที คว้ากริดสตาร์ตลำดับที่ 24 ต้องเริ่มเกมจากท้ายแถว
เรซการแข่งขันดำเนินไปอย่างเข้มข้นและดุเดือด "มะมาย-ปองคุณ" โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงไล่แซงอย่างดุดันจนสามารถเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่ 7 เก็บคะแนนสะสมไป 9 คะแนน มีคะแนนสะสมประจำฤดูกาลรวม 32 คะแนน อยู่อันดับที่ 4 มีลุ้นสร้างผลงานประจำฤดูกาลนี้
"มะมาย-ปองคุณ" กล่าวว่า “สนามนี้ผมตั้งความหวังจะทำผลงานให้ดีกว่านี้ครับ เพราะในรอบฝึกซ้อมผมทำได้ดีติดท็อป 5 ทั้งสองรอบ แต่พอรอบคัดเลือกมีฝนตกลงมา แทร็คค่อนข้างลื่นครับทำให้ผมกดเวลาได้ไม่เต็มที่ครับ ส่วนรอบแข่งผมออกตัวได้ดีเลยครับแต่มีไปสะกิดกันจนเสียจังหวะตกมาที่ 12 เลยต้องไล่ทำอันดับใหม่จนจบที่ 7 ครับ ผมจะพัฒนาขึ้นในสนามต่อๆ ไปครับ”
ด้าน "ไบร์ท-เตชินท์" ก็ทำผลงานในรอบแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน นักบิดดาวรุ่งไทยมุ่งมั่นแก้สถานการณ์จากที่ต้องออกตัวท้ายแถวโดยเร่งแซงขยับขึ้นมาคว้าอันดับที่ 12 ได้แบบสุดมันส์ เก็บคะแนนสะสมได้ 4 คะแนน และมีคะแนนสะสมประจำฤดูกาลรวม 13 คะแนน อยู่อันดับที่ 14
"ไบร์ท-เตชินท์" กล่าวว่า “ช่วงรอบคัดเลือกผมทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับ เพราะมีฝนตกแล้วผมไม่เคยมีเซตติ้งแบบสนามเปียกของเรซนี้มาก่อนครับ เลยต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควร ส่วนรอบแข่งผมก็พยายามเต็มที่ครับ หาจังหวะแซงค่อนข้างยาก ผมค่อยๆ หาจังหวะจนขยับมาที่ 12 ครับ”
สำหรับศึก เอ็มเอฟเจ ออล เจแปน โร้ด เรซ แชมเปี้ยนชิพ คลาส J-GP3 สนามที่ 4 จะทำการแข่งขัน ณ โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 29-30 สิงหาคม นี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH