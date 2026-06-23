บ้านนี้สร้างชดเชยเวลาที่หายไป “พาณิภัค" ร่ายซึ้งความในใจ หลังครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าในวัย 29

กลายเป็นโพสต์ที่ทำเอาแฟนกีฬาชาวไทยซาบซึ้งและอบอุ่นหัวใจกันถ้วนหน้า เมื่อ "เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกขวัญใจชาวไทย เปิดใจผ่านโลกออนไลน์ หลังทุ่มเทน้ำพักน้ำแรงสร้างบ้านหลังใหม่สำเร็จในวัย 29 ปี
พาณิภัค เปิดใจว่า “ในวันที่เราโตขึ้น อย่าลืมว่า พ่อแม่ของเราก็กำลังแก่ลงทุกวันเหมือนกัน ปีนี้พ่อหนูอายุ 74 ปีแล้วค่ะ จากเด็กอายุ 13 ที่ต้องออกจากบ้านไปตามหาความฝัน จนวันนี้อายุ 29 ปี
หนูสร้างความสำเร็จหลายอย่างในชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่หนูอยากได้มาตลอด… คือเวลา เวลาที่ได้อยู่กับครอบครัว
บ้านหลังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอยากมีบ้านอีกหลัง แต่มันเกิดขึ้นเพราะอยากมี “ช่วงเวลา” ที่เราไม่เคยมี
บ้านหลังนี้เลยไม่ได้เป็นแค่บ้าน แต่มันคือบ้านที่พวกเราตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง เป็นบ้านของพ่อ เป็นบ้านของจูเนียร์ และเป็นบ้านของเรา
ขอบคุณตัวเองที่พยายามมาอย่างหนัก เพื่อให้วันนี้… เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง ”