ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ 2026 สนาม 2 ถนนเลียบหาด บางแสนกรังด์ปรีซ์เตรียมเดือด 5 วันเต็ม 1-5 ก.ค.นี้

ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ 2026 เตรียมระเบิดความมันรถยนต์ทางเรียบรายการ TSS The Super Series By B-Quik 2026 / B-Quik Thailand Super Series สนามที่ 2 รายการบางแสน กรังด์ปรีซ์ ระหว่าง 1-5 ก.ค.นี้
บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดกีฬารถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติรายการ TSS The Super Series By B-Quik 2026 และ B-Quik Thailand Super Series สนาม 2 เนรมิตถนนเลียบชายหาด สู่สนามแข่งระดับโลก FIA Grade 3” ภายใต้คอนเซ็ปต์ RACE TO THE HORIZON รองรับศึกมอเตอร์สปอร์ตระดับเวิลด์คลาส รายการบางแสน กรังด์ปรีซ์ ระหว่าง 1-5 ก.ค.
โดยในกลุ่มซูเปอร์คาร์ GT Class จาก TSS The Super Series by B-Quik หน้าเต็มตัวสู่ศึกใหญ่ ประเดิมที่ TSS Supercar GT3 ซึ่งยังคงขับเคี่ยวที่ดุเดือดต่อเนื่องจากนัดเปิดฤดูกาล แดเนียล บิลส์กี้ จับคู่กับ สถาพร วีระเชื้อ จาก B-Quik Absolute Racing ผู้นำในตารางคะแนนรวม ยังประมาทไม่ได้ เมื่อ ปิติ ภิรมย์ภักดี ที่ขับคู่กับ กันตศักดิ์ กุศิริ Singha Motorsport Team Thailand ยังตามกดดันมาติดๆ เช่นเดียวกับอันดับ 3 อย่าง เฮงก์ คิกส์ กับ อเลสซานโดร กีเรตตี จาก B-Quik Absolute Racing พร้อมขยับขึ้นมาแซง
ต่อด้วยรุ่น TSS Supercar GTM ค่าย PSC MOTORSPORT ที่ขับโดย สราวุธ เสรีธรณกุล ควงคู่ อะฟิค อิกวาน เก็บ 50 แต้มจากสนามแรก บีบให้ ลี อเล็กซ์ กับ ไซไว ไซม่อน ชาน จาก Fire Monkey x Silver Rocket อันดับ 2 และ เคร็ก คอร์ลิส กับ เจย์ลิน โรโบทแธม อันดับ 3 จาก CRE RACING ที่มี 33 คะแนนเท่ากันต้องเร่งโกยแต้มตามให้ทัน
สำหรับรุ่น TSS Supercar GT4 ส่อแววเดือดเมื่อกลุ่มนำมีแต้มตามติดกันพร้อมโดนเบียดเสมอไม่ว่าจะเป็น ดชาธร ภู่อัครวุฒิ กับ กันตธีร์ กุศิริ จาก AAS Motorsport ที่มี 33 คะแนน แต่ว่าอันดับสองอย่าง ประคุณ พรประภา และ แอนดรู อดุลยวิจิตร จาก Inging x Autowerks Racing ตามเพียง 2 แต้ม รวมถึงอันดับ 3 จากทีม PETROLIFE RACING TEAM ที่ขับโดย อนันต์ธร ตั้งเนียรนาทชัย และ เฮย์เดน ไฮคาล มีอยู่ 30 คะแนน นอกจากนี้แม้แต่ทีมถึงอันดับ 6 ยังตามผู้นำไม่ถึง 10 คะแนน
ส่วนรุ่น Supercar GTC ผู้นำอย่าง มานัต กุละปาลานนท์ กับ ณัฐพงศ์ ห่อทองคำ จาก Toyota Gazoo Racing Thailand ที่เก็บไปแล้ว 43 คะแนนจะยังรักษาความร้อนแรงต่อเนื่องได้หรือไม่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ขณะที่รายการ B-Quik Thailand Super Series 2026 รุ่น Super Touring อีกรุ่นที่เดือดแน่นอนเมื่อผู้นำอย่าง Nuntamanop Team by M&M-Nexzter-Liqui moly ที่ขับโดย พีรณัฐ นันทมานพ และ ชนกนันท์ นันทมานพ ซึ่งมี 35 คะแนนจากสนามแรก แต่ว่าอันดับ 2 จาก Wing Hin Motorsports ที่ขับโดย ฮีวาน เจียน จวาน กับ อึ้ง ไค อี แดนนีส์ รวมถึงอันดับ 3 นรรัศมิ์ อภิวาท จับคู่กับ ไอตั้น อัษฎาธร จาก Toyota Gazoo Racing Thailand ต่างมี 33 คะแนนเท่ากันพร้อมโกยแต้มแซง
รุ่น Thailand Super Pickup รวม 3 คลาส (A/B/C) เกือบ 40 คัน หลังดวล 3 เรซในสนามแรก กันตธีร์ กุศิริ แห่ง Ford Thailand Racing (FTR) ส่งตัวเองขึ้นนำด้วย 47 คะแนน แต่ว่าทิ้งห่างอันดับ 2 ชินวุฒิ เหล่าชินชาติ จาก Limited Club ไกรฤกษ์ เเซม-ซันอินเตอร์เฟรช Speed Oil อู่เกียร์จันทบุรี เพียง 10 คะแนนเท่านั้น
ส่วน รุ่น Thailand Super Eco เซียะ ปั๋วอวี่ โจนาธาน จาก Insane Motorsport by ZIC ผลงานเยี่ยมใน 3 เรซจากสนามแรกทำเก็บไปถึง 47 คะแนน ต้องลุ้นว่าสนาม 2 จะเค้นฟอร์มเก่งได้เหมือนเดิมหรือไม่
นอกจากโปรแกรมหลัก TSS The Super Series By B-Quik 2026 และ B-Quik Thailand Super Series 2026 แล้ว “บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2026” ยังยกระดับความเร้าใจด้วย 3 รายการใหญ่ ในฐานะ Support Race ประกอบด้วย ศึก Porsche Carrera Cup Asia กว่า 30 คัน โดยนักแข่งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ภายใต้การดูแลของ Porsche Motorsport Asia Pacific
รายการ TOYOTA GAZOO Racing Thailand ซึ่งยกทัพความเร้าใจมามอบให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตถึง 4 รุ่น คือ TOYOTA YARIS ONE MAKE RACE, TOYOTA YARIS ATIV LADY ONE MAKE RACE, TOYOTA HILUX REVO ONE MAKE RACE และ TOYOTA COROLLA ALTIS GR SPORT ONE MAKE RACE
ขณะที่รายการใหม่ล่าสุด ครั้งแรกของประเทศไทย รายการ Eighty-six Challenge Thailand ซึ่ง วงศพัทธิ์ เกตุศิริ จาก Idemitsu Racing Team Thailand by AP ประกาศศักดาด้วยการคว้าไปแล้ว 2 แชมป์จากนัดเปิดฤดูกาลที่ผ่านมา
รวมไปถึงความสนุกอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ริมหาดบางแสน เช่น Parade Classic Car ที่ยกทัพรถระดับตำนาน และรถหายาก หลากหลายรุ่นมาวิ่งอวดโฉมบนสนามแข่งขัน, ความบันเทิง จากกิจกรรม Meet & Greet แบบใกล้ชิดติดขอบสนาม พร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากวง Alter แห่งค่าย Xebis Entertainment
ตลอดจนกิจกรรม “B-Quik ซิ่ง วิ่ง เต้น” : ซิ่ง – ชมการแข่งขันรถยนต์สุดมัน, วิ่ง - B-Quik Bangsaen Circuit Run 2026 ครั้งแรกกับการวิ่งบนสนามแข่งรถจริงระยะทาง 4 ก.ม. และ เต้น - B-Quik Bangsaen Beach Aerobic Dance การเต้นแอโรบิกกับเซเลปตัวท็อปริมหาดบางแสนที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามอบความสนุกสนานตลอด 5 วันเต็ม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตเมืองไทย ฉลอง 2 ทศวรรษสุดยิ่งใหญ่ "บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2026” สถานที่สำคัญซึ่งถูกเนรมิตให้ท้องทะเล และกีฬาแห่งความเร็ว มาบรรจบกันอย่างลงตัว ท่ามกลางความดุเดือดของโปรแกรมการแข่งขัน TSS The Super Series By B-Quik 2026 / B-Quik Thailand Super Series 2026 และ Support Race งานนี้เข้าชมฟรี หรือสามารถรับชม Live สดผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่ www.thailandsuperseries.net และ www.facebook.com/ThailandSuperSeries