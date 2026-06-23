หมอผีดังกานาทำของใส่ “เคน” ช่วยบ้านเกิดก่อนดวลสิงโตคำราม ปี 2014 เคยทำสำเร็จสาป "โด้" จนเดี้ยง

แกไม่รอดแน่!! หมอผีชื่อดังชาวกานา นานา ควาคู บอนซัม ร่ายมนตร์ดำลงของใส่ แฮร์รี่ เคน กองหน้าทีมชาติอังกฤษ ก่อนกาน่าทีมบ้านเกิดของหมอผี มีคิวดวลแข้งคืนนี้
มีรายงานว่าหมอผีระดับตำนานของกานา นานา ควาคู บอนซัม ได้ทำพิธีสวดสาปแช่งศูนย์หน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อย เพื่อสกัดดาวรุ่งช่วยทีมบ้านเกิด ในเกมนัดสำคัญฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ เช้าตรู่วันพุธที่ 24 มิ.ย. เวลา 03:00 น. เวลาไทย
นานา ควาคู บอนซัม เคยสร้างวีรกรรมสุดขลัง เมื่อปี 2014 ด้วยการทำให้ คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ชื่อก้องโลกเจ็บเข่าจนชวดลงสนาม เพราะเกิดอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างลึกลับและไม่สามารถลงเล่นในแมตช์ที่เจอกับกานาได้จริงตามคำทำนาย!
สำหรับการลงของใส่ แฮร์รี่ เคน ในครั้งนี้ บอนซัม เผยว่า ตนเองยังคงความปรานีและขอยั้งมือ ทำแบบเบาๆ ไม่ต้องการให้ถึงขั้นบาดเจ็บรุนแรง แต่เป้าหมายเดียวคือ การร่ายคาถาบล็อกเท้าไม่ให้กองหน้ารายนี้ส่งบอลซุกก้นตาข่ายกานาได้แม้แต่ลูกเดียว