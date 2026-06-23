"โชติรินทร์-ริว" โชว์แกร่งปราบคู่แข่งฉลุย 16 คน เทนนิสไอทีเอฟ จูเนียร์ส

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ60 (1)" ที่สนามเทนนิส เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สอง
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง (32 คน) "น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า ดาวรุ่งไทย ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 4 ของรายการ พบกับ คาโรลีนา คอสติวโควา นักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก และในแมทช์นี้ คาโรลีนา เล่นได้ดี ทำให้ โชติรินทร์ ต้องทำงานหนัก โดยเฉพาะเกมท้ายคอร์ต และพยายามใช้การยิงวินเนอร์ที่เฉียบขาดปราบคู่ต่อสู้ จนกระทั่งเอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-4 และ 6-3
โชติรินทร์ ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน ผ่านเข้ารอบสาม 16 คนสุดท้าย พบกับ ลูลวา นัสวาร์ธานี จากอินโดนีเซีย ที่เอาชนะ กูร์ลีน คอร์ คานูจา จากอินเดีย ซึ่งมือวางอันดับ 13 ได้แบบขาดลอย 6-2 และ 6-1
ทางด้าน ริว โกฏิกุล เยาวชนไทย มือวางอันดับ 10 ของรายการ ก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยม เอาชนะ เฮิร์ช พาเทล จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ 2 เซตรวด 6-1, 6-3 ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ 16 คนสุดท้าย ซึ่งจะพบกับ แบรนดอน ดวน มือวาง 8 จากสหรัฐฯ
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสอง จิณห์นิภา ตราชูวณิช (วาง 14) ชนะ สุกฤตา สุขแก้ว 6-2, 6-2, ปวีณอร นวลศรี (15) ชนะ พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล 6-2, 6-1, พิชญาภัค ศรีมุกข์ (10) ชนะ ฮันนะ อิซึกะ (ญี่ปุ่น) 6-3, 6-3
ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ แพ้ ซุน เมิ่งซี (จีน) 2-6, 6-1 และ 3-6, ปารมี ทัดแก้ว (9) แพ้ ราโมนา โค (ฮ่องกง) 0-6, 3-6, ณปภัช เสรยานนท์ แพ้ มิชกา ซินแคลร์ โกเอนาดี (3-อินโดนีเซีย) 2-6, 1-6, ศรุดา สุดตา แพ้ คาเอะ อาซูมะ (12-ญี่ปุ่น) 2-6, 3-6, จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ แพ้ มิซากิ ยามากิชิ (11-ญี่ปุ่น) 0-6, 1-6, ริโอะ ฮิกาชิ แพ้ เรอิ มิยาโมโตะ (2-ญี่ปุ่น) 0-6, 2-6
ชายเดี่ยว รอบสอง ตรัย ศรีเสน แพ้ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ (16-ญี่ปุ่น) 7-6(4), 3-6 และ 4-6, แดนไทย ตาก้อง แพ้ ทีมูร์ กอร์เดเยฟ (6) 3-6, 4-6, กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน แพ้ ไดสุเกะ ฮาชิโมโตะ (4-ญี่ปุ่น) 3-6, 4-6