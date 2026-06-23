เปิดโผ 8 โดดน้ำบู๊เอเชียนเอจเข้าแคมป์ 24 มิ.ย. แอบหวัง 2 ลูกครึ่ง"ลิลลี่ -อาริยา"มีเซอร์ไพร์ส

กระโดดน้ำเยาวชนทีมชาติไทยชุดเอเชียนเอจกรุ๊ปเข้าแคมป์ 24 มิ.ย.นี้ ที่เอแบคบางนา หวังลุ้น 2 ดาวรุ่งลูกครึ่งตัวจี๊ด ลิลลี่ ประทีป - อาริยา สุวรรณ" มีเหรียญติดมือ แม้โอกาสจะไม่มาก ชาติชั้นนำร่วมแข่งทั้ง จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ด้าน สุชาติ พิชิเฮดโค้ช เผย ไทยขาดอุปกรณ์ซ้อมทำให้ซ้อมได้ไม่เต็มที่ แต่มั่นใจความสามารถเด็กไทยพอจะสู้กับชาติมหาอำนาจในเอเชียได้ พร้อมดัน กานต์ มหาโชติ อดีตนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทย เป็นผู้ฝึกสอนชุดเยาวชน
ความเคลื่อนไหวของทีมกระโดดน้ำเยาวชนทีมชาติไทย ชุดเอเชียนเอจกรุ๊ป ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.2569 โดยใช้สระกระโดดน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่แข่งขัน
ล่าสุด สุชาติ พิชิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เรียกนักกีฬาทั้ง 8 คนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกันตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. ไปจนถึงวันแข่งขัน โดยเฮดโค้ชตำนานกระโดดน้ำทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ความท้าทายของทีมคือการวางโปรแกรมซ้อมของนักกีฬาทั้ง 8 คน เพราะแต่ละคนมาจากคนละศูนย์ฝึก ทำให้ท่าบางท่าไม่เหมือนกัน จะต้องมาปรับจูนกันอีกครั้ง อีกทั้งตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเหมือนอย่างประเทศที่เขาพัฒนาเรื่องกีฬากระโดดน้ำ จึงทำให้เป็นทางยากของทีมโค้ชในการต่อท่าให้นักกีฬา แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดตามสิ่งแวดล้อมที่ทีมชาติไทยมี
สุชาติ พิชิ เผยต่อว่า นักกีฬาความหวังของไทยมี 2 คนคือ ลิลลี่ ประทีป นักกีฬากระโดดน้ำลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ได้คัมแบ็กกลับมาเล่นกระโดดน้ำอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้เล่นกีฬายิมนาสติก กับ อาริยา สุวรรณ ดาวรุ่งลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ที่จะลงแข่งประเภทคู่หญิงสปริงค์บอร์ด 3 เมตร และ แพลตฟอร์ม โดยทาง อาริยา ที่ตอนนี้อยู่สหรัฐอเมริกาจะตามมาสมทบกับทีมในวันที่ 3 ก.ค.นี้ ส่วนเป้าหมายที่สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยตั้งไว้ตนยอมรับว่าเอเชียนเอจกรุ๊ปมีความยากมากที่ไทยจะได้เหรียญรางวัล เพราะจากการจัดอันดับแล้ว ไทย ไม่ได้อยู่ในท็อปทรี อย่างดีที่สุดคือท็อปไฟต์ของการแข่งขัน แต่ก็ไม่เกินท็อปเทน ฉะนั้นการที่จะหวังเหรียญรางวัลน่าจะยาก เพราะคู่แข่งมี จีน, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เกาหลี ที่มีอันดับดีกว่าไทย
เฮดโค้ชกระโดดน้ำไทย กล่าวต่อว่า ไทยไม่ได้เหรียญรางวัลเอเชียนเอจกรุ๊ปนานมากรวมๆแล้วน่าจะเกือบ 30 ปี ถ้าปีนี้ได้เหรียญก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลย เอาแค่ว่าในระดับเยาวชนอาเซียนไทยยังทำได้เหรียญทองแดง แต่เอเชียนเอจกรุ๊ปนี่ก็เหมือนเอเชียนเกมส์ในรูปแบบเยาวชน มันจะยากกว่าระดับเยาวชนอาเซียน และที่สำคัญปัญหาใหญ่ของไทยตอนนี้คือไม่มีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม มันจึงยากที่เราจะขึ้นไปเทียบกับมหาอำนาจกีฬากระโดดน้ำที่เขามีอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการฝึก
"นอกจากผมจะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน และยังต้องดูภาพรวมการแข่งขันทุกอย่าง ทำให้อาจจะดูนักกีฬาไทยไม่ทั่วถึง เลยได้ให้ กานต์ มหาโชติ อดีตนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทย มารับตำแหน่งผู้ฝึกสอนเยาวชนเป็นหลัก และ อนุพันธ์ อรรถอินทรีย์ ที่เป็นผู้ฝึกสอนควบตำแหน่งผู้จัดการทีมด้วย" สุชาติ กล่าว
สำหรับนักกีฬากระโดดน้ำชุดเอเชียนเอจกรุ๊ป 2026 ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2569 มีดังนี้ ลิลลี่ ประทีป, ปัณณพร บุญสนาน, ณิชานันท์ ธนานิกกุล, อาริยา สุวรรณ, ธีรภัทร ต้นดี, ณัฐนนท์ ศรีปทุม, ศุภสิน สู่แสน และ วิชญพงศ์ แก้วนอก