ดร.สุวรรณา นั่งผู้จัดการทีมไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลกและซีเกมส์ 2027

ตามที่สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการลงลายเซ็น ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคม ในการแต่งตั้ง "ดร.เก๋" ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา เป็นผู้จัดการทีมชาติไทย ประเภททีมชาย เพื่อเตรียมสู้ศึกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ ในปี 2027 รวมไปถึงซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่มาเลเซีย
โดยประกาศระบุว่า ด้วยสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย มีการส่งนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย (ทีมชาย) เข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2570 หลายรายการดังนี้ 1. รายการ 2027 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division III, Group B, 2. รายการ 2027 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division III, Group A ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2570 ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี, 3. รายการ 2027 IIHF Ice Hockey World Championship Division III, Group A ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2570 ณ นครไถจง จีนไทเป ไปจนถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18 - 29 กันยายน 2570 ณ ประเทศมาเลเซีย
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 หมวดที่ 4 นักกีฬา ข้อ 23 นักกีฬาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ขอแต่งตั้งผู้จัดการทีมสำหรับการส่งนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย (ทีมชาย) เข้าร่วมการแข่งขันข้างต้น รายนามคือ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา
ทั้งนี้ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา เคยเป็นผู้จัดการไอซ์ฮอกกี้ชายทีมชาติไทย ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อครั้งที่ทีมชาย ลงแข่งขัน IIHF Ice Hockey World Championship Division III ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ยังเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญของความสำเร็จในกีฬาฤดูหนาวของประเทศไทย เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนและบริหารจัดการนักกีฬาในหลายประเภท ทั้ง ฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง (Figure Skating), ช็อตแทร็กสปีดสเก็ตติ้ง (Short Track Speed Skating) และการสร้างปรากฏการณ์นำ ทีมเคอร์ลิง (Curling) ไทย ก้าวไปไกลถึงระดับโลกในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว
แล้วยังมีบทบาทโดดเด่นในฐานะกรรมาธิการของ สหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ (ISU) ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก