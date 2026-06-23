นักบิดดาวรุ่งทีมแซทเทิลไลท์ไทยฮอนด้า ผลงานร้อนแรง “เฟอร์-มิกซ์” ผงาดแชมป์ NEXZTER BRIC สนามเปิดฤดูกาล

ไทยฮอนด้าสนับสนุนนักบิดไทย สร้างผลงานโดดเด่น 3 ทีมหลัก บิด Honda CBR Series ลงแข่งขันรายการ NEXZTER BRIC Superbike 2026 ประเดิมฤดูกาลสนามแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัด บุรีรัมย์
โดยเริ่มจากรุ่น Super Sport 250cc - SS1 Pro
"เฟอร์" ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร จาก PRO HONDA SITTIPOL KITTI RACING บิด Honda CBR250R หมายเลข 21 ได้เริ่มการแข่งขันจากกริดสตาร์ตที่ 5 โดยเฟอร์ออกตัวได้ดีขับเคี่ยวกับคู่แข่งอย่างสุดมันส์ก่อนทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกคว้าแชมป์ ได้สำเร็จ ด้าน "ออสติน" ธนฉรรต ประทุมทอง จาก RAYBRIG TURANO HONDA TCK RACING TEAM ควบรถแข่งหมายเลข 5 เริ่มการแข่งขันจากกริดสตาร์ตที่ 6 เร่งความเร็วไต่อันดับแซงเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 2
ด้าน Super Sport 600cc - SS1 Pro "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว จาก IDEMITSU HONDA TEAM CHRISTMAS บิดรถแข่ง Honda CBR 600 RR หมายเลข 31 ออกสตาร์ตการแข่งขันจากกริดที่ 3 เปิดเกมรุกชิงโฮลชอตขึ้นนำทันทีพร้อมดวลความเร็วกับคู่แข่งแบบล้อต่อล้อเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆ ก่อนที่จะผ่านธงตราหมากรุกเป็นคันแรกคว้าแชมป์ได้สำเร็จ
ด้าน "ไฮเปค" กฤษฎา ธนโชติ จาก PRO HONDA SITTIPOL KITTI RACING พร้อมด้วยรถแข่งหมายเลข 18 สตาร์ตจากกริดที่ 3 ทำความเร็วไล่แซงตลอดเรซก่อนที่จะเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 3 และ "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร จาก RAYBRIG TURANO HONDA TCK RACING TEAM รถแข่งหมายเลข 20 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 5 และผ่านธงตราหมากรุกเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 4
ปิดท้ายด้วยรุ่นสุดมันส์รุ่นใหญ่ Super Stock 1000cc - ST3
"แพร" ทวินันท์ เพิ่มพูล กับการแข่งขันในครั้งแรกในรายการนี้ ด้วยรถแข่ง CBR1000RR-R หมายเลข 51 จาก IDEMITSU HONDA TEAM CHRISTMAS สตาร์ตที่ 23 พยายามขยับอันดับอย่างต่อเนื่องจนจบการแข่งขันเป็นอันดับ 9
ทั้งนี้แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH