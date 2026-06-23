"เมสซี" ยิงสูงสุดบอลโลก "เอ็มบัปเป" เหมา 2 ตุงทาบสถิติ "โคลเซ"

ลิโอเนล เมสซี สร้างสถิติยิงประตูสูงสุดศึกฟุตบอลโลก 2026 ขณะที่ อาร์เจนตินา เอาชนะ ออสเตรีย 2-0 ที่สนามเอที แอนด์ ที สเตเดียม วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน เข้ารอบน็อกเอาท์เรียบร้อยแล้ว
เกมนี้ เมสซี มีโอกาสทุบสถิติตั้งแต่นาที 9 แต่สังหารจุดโทษพลาด กระทั่งความพยายามสัมฤทธิ์ผลนาที 38 เหลือบเห็น อเล็กซานเดอร์ ชลาเกอร์ นายทวาร ขยับมากลางประตู แปด้วยซ้ายยัดเสาแรก หลัง ติอาโก อัลมาดา ปล่อยลูกจ่ายของ ฟาคุนโด เมดินา ลอดหว่างขา นับเป็นประตูที่ 17 เฉพาะรายการนี้ แซง มิโรสลาฟ โคลเซ ศูนย์หน้า เยอรมนี ชุดแชมป์โลก 2014
อดีตนักเตะ บาร์เซโลนา และ ปารีส แซงต์ แชร์แมง บวกเพิ่มอีก 1 ลูกนาที 90+5 เลี้ยงหลบ อเล็กซานเดอร์ ชลาเกอร์ นายทวาร ยิงติดบล็อกแล้วตามซ้ำดาบสอง กลายเป็นประตูที่ 18 มากกว่า โคลเซ 2 ลูก
จากผลการแข่งขัน "ฟ้าขาว" เก็บเพิ่มเป็น 6 แต้ม จาก 2 นัด ครองอันดับ 1 ของกลุ่ม J ก่อนลงเตะนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม พบ จอร์แดน วันเสาร์นี้ (27 มิ.ย.) ขณะที่ ออสเตรีย มี 3 แต้ม อยู่อันดับ 2
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งของกลุ่ม I ฝรั่งเศส แชมป์โลก 2 สมัย ลงเล่นท่ามกลางสายฝนตกหนัก อันเป็นเหตุให้การแข่งขันล่าช้า เอาชนะ อิรัก ขาดลอย 3-0 ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย เข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
เอ็มบัปเป กองหน้าสังกัด รีล มาดริด ฉลองติดธง "ตราไก่" ครบ 100 นัด ยิง 2 ประตู นาที 14 กับ 54 รวม 16 ประตู เฉพาะรายการนี้ ขึ้นอันดับ 2 ดาวยิงสูงสุดตลอดกาล ร่วมกับ โคลเซ และ อุสมาน เดมเบเล นักเตะดีกรี บัลลง ดอร์ 2025 ยิงปิดท้าย นาที 66
จบเกม ฝรั่งเศส เก็บเพิ่มเป็น 6 แต้ม จาก 2 นัด อยู่อันดับ 1 ของสาย ขณะที่ อิรัก ยังไม่มีคะแนน