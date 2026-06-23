“ไอโชว์สปีด” แฟนพันธุ์แท้ “โด้” หน้าถอดสี หลัง “เมสซี่” สร้างประวัติศาสตร์ดาวซัลโวบอลโลกตลอดกาลต่อหน้า

หากพูดถึงคนที่เชียร์ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ แบบถวายชีวิต ชื่อของ IShowSpeed (ไอโชว์สปีด) ยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์คนดัง คงติดอันดับต้นๆ ของโลก
แต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ที่ อาร์เจนตินา บดชนะ ออสเตรีย 2-0 ในฟุตบอลโลก 2026 เจ้าตัวต้องเจอกับภาพที่ไม่อยากเห็นที่สุด เมื่อ ลิโอเนล เมสซี่ คู่ปรับตลอดกาลของ “โรนัลโด้” ระเบิดฟอร์มเหมายิง 2 ประตูช่วยทีมชนะ พร้อมจารึกประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลโลกแบบเดี่ยวๆ ที่ 18 ประตู
จากคนที่ตามเชียร์ CR7 ทุกย่างก้าว กลับต้องนั่งมองแฟนบอลทั้งโลกฉลองให้กับ “เมสซี่” แบบเต็มตา งานนี้รีแอ็กชั่นของ “สปีด” ที่ถูกกล้องกำลังไลฟ์สดอยู่ จับได้แบบชัดๆเลยว่า อยู่ในอารมณ์ช็อก กลืนไม่เข้าคายไม่ออก และสีหน้าบ่งบอกทุกอย่างได้ดีกว่าคำพูด