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ปักหมุดสนามที่ 2 ท่ามกลางสวรรค์แห่งท้องทะเลไทย! “บางกอกแอร์เวย์ส สมุย ฮาล์ฟ มาราธอน 2026” ร่วมพิชิตเส้นทางสุดท้าทาย บนเกาะสมุย จุดหมายปลายทางระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พิธีเปิดการแข่งขัน บางกอกแอร์เวย์ส สมุย
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สสร้างความคึกคักให้กับเกาะสมุยอีกครั้ง ผ่านการแข่งขัน “บางกอกแอร์เวย์ส สมุย ฮาล์ฟ มาราธอน 2026” สนามที่ 2 ของรายการ “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ 2026” ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตอกย้ำบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ควบคู่กับกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 ณ สวนสาธารณะพรุเฉวง เกาะสมุย โดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 2,400 คน ที่เดินทางมาร่วมสัมผัสประสบการณ์วิ่งบนเส้นทางอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะสมุย ท่ามกลางความท้าทายของเส้นทางที่เนินชัน รายล้อมด้วยทัศนียภาพของทะเลสีครามและธรรมชาติอันมีงดงามของหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศไทย การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน ระยะ 10 กิโลเมตร และฟันรัน ระยะ 5 กิโลเมตร สำหรับผู้พิชิตระยะฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับเสื้อ Finisher by PUMA รุ่นลิมิเต็ดเป็นที่ระลึก

นอกจากนี้ ผู้ร่วมวิ่งยังได้สัมผัสสีสันและแรงบันดาลใจจากคู่รักดารา “ไมค์-ภัทรเดช สงวนความดี” และ “ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล” ที่มาร่วมสร้างความสนุกและความประทับใจตลอดกิจกรรม ภายในงานยังมีกิจกรรม “Kids Series Race” ระยะ 800 เมตร พร้อมฐานกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพให้กับเยาวชน

นายคมกริช งามวงศ์วิโรจน์ ผู้อำนวยการแผนกลูกค้ารายใหญ่และผลิตภัณฑ์รายได้เสริม บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บางกอกแอร์เวย์สมุ่งมั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการแข่งขัน “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ 2026” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ”

“สำหรับการแข่งขัน “บางกอกแอร์เวย์ส สมุย ฮาล์ฟ มาราธอน 2026” ในปีนี้ ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 2,400 คน ซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักให้กับการท่องเที่ยวของเกาะสมุย แต่ยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และกระจายโอกาสสู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นสมุยอีกด้วย”

“ความสำเร็จของการแข่งขันในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนนักวิ่งทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยบางกอกแอร์เวย์สหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยว และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” นายคมกริช กล่าวเสริม

สำหรับการแข่งขัน “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ 2026” ยังเหลืออีก 2 สนามบนเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ “สุโขทัย ฮาล์ฟ มาราธอน” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ระหว่างวันที่ 22–23 สิงหาคม 2569 โดยมี “ภณ-ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์” และปิดท้ายฤดูกาลกับ “เชียงใหม่ ฮาล์ฟ มาราธอน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 26–27 กันยายน 2569 พร้อมพบกับ “ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์”

ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส สามารถรับสิทธิพิเศษ “Fly to Run” 4 ต่อ ประกอบด้วยส่วนลดบัตรโดยสาร 500 บาท สิทธิ์รับบิบ (Bib) วิ่งฟรี ของที่ระลึกพิเศษ และคะแนนสะสม FlyerBonus 200 คะแนน โดยสามารถใช้สิทธิ์ตามเส้นทางและช่วงเวลาที่กำหนด และมีจำนวนจำกัด โดยบัตรโดยสาร 1 ใบ สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ผ่านการส่งหลักฐานการจองบัตรโดยสารทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก: Bangkok Airways Run ก่อนวันปิดรับสมัครของแต่ละสนาม

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://www.sansatan.com/bangkokairwaysrun และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/BangkokAirways.Run/
ติดตามข่าวสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส อัปเดตโปรโมชันสุดพิเศษ และสำรองที่นั่งได้ทาง
•เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/FlyBangkokAir
•Line Official Account: @flybangkokair คลิก https://bit.ly/addfriend_pgline
•ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า Call Center 1771 หรือ 02-270-6699 (เวลา 08.00 น. – 20.00 น.
•เว็บไซต์: www.bangkokair.com
•PGLiveChat: https://bit.ly/PGLiveChatTH เว็บไซต์ www.bangkokair.com

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ปล่อยตัวการแข่งขัน Kids Series Race

นักวิ่ง บางกอกแอร์เวย์ส สมุย ฮาล์ฟ มาราธอน





ไมค์ ภัทรเดช และปุ๊กลุก ฝนทิพย์ ร่วมวิ่ง

ผู้ชนะเลิศประเภทชาย ระยะ 21 กิโลเมตร

ผู้ชนะเลิศประเภทหญิง ระยะ 21 กิโลเมตร
พิธีเปิดการแข่งขัน บางกอกแอร์เวย์ส สมุย
ปล่อยตัวการแข่งขัน Kids Series Race
นักวิ่ง บางกอกแอร์เวย์ส สมุย ฮาล์ฟ มาราธอน
ปักหมุดสนามที่ 2 ท่ามกลางสวรรค์แห่งท้องทะเลไทย! “บางกอกแอร์เวย์ส สมุย ฮาล์ฟ มาราธอน 2026” ร่วมพิชิตเส้นทางสุดท้าทาย บนเกาะสมุย จุดหมายปลายทางระดับโลก
ปักหมุดสนามที่ 2 ท่ามกลางสวรรค์แห่งท้องทะเลไทย! “บางกอกแอร์เวย์ส สมุย ฮาล์ฟ มาราธอน 2026” ร่วมพิชิตเส้นทางสุดท้าทาย บนเกาะสมุย จุดหมายปลายทางระดับโลก
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