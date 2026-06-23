ปักหมุดสนามที่ 2 ท่ามกลางสวรรค์แห่งท้องทะเลไทย! “บางกอกแอร์เวย์ส สมุย ฮาล์ฟ มาราธอน 2026” ร่วมพิชิตเส้นทางสุดท้าทาย บนเกาะสมุย จุดหมายปลายทางระดับโลก

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สสร้างความคึกคักให้กับเกาะสมุยอีกครั้ง ผ่านการแข่งขัน “บางกอกแอร์เวย์ส สมุย ฮาล์ฟ มาราธอน 2026” สนามที่ 2 ของรายการ “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ 2026” ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตอกย้ำบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ควบคู่กับกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 ณ สวนสาธารณะพรุเฉวง เกาะสมุย โดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 2,400 คน ที่เดินทางมาร่วมสัมผัสประสบการณ์วิ่งบนเส้นทางอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะสมุย ท่ามกลางความท้าทายของเส้นทางที่เนินชัน รายล้อมด้วยทัศนียภาพของทะเลสีครามและธรรมชาติอันมีงดงามของหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศไทย การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน ระยะ 10 กิโลเมตร และฟันรัน ระยะ 5 กิโลเมตร สำหรับผู้พิชิตระยะฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับเสื้อ Finisher by PUMA รุ่นลิมิเต็ดเป็นที่ระลึก
นอกจากนี้ ผู้ร่วมวิ่งยังได้สัมผัสสีสันและแรงบันดาลใจจากคู่รักดารา “ไมค์-ภัทรเดช สงวนความดี” และ “ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล” ที่มาร่วมสร้างความสนุกและความประทับใจตลอดกิจกรรม ภายในงานยังมีกิจกรรม “Kids Series Race” ระยะ 800 เมตร พร้อมฐานกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพให้กับเยาวชน
นายคมกริช งามวงศ์วิโรจน์ ผู้อำนวยการแผนกลูกค้ารายใหญ่และผลิตภัณฑ์รายได้เสริม บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บางกอกแอร์เวย์สมุ่งมั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการแข่งขัน “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ 2026” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ”
“สำหรับการแข่งขัน “บางกอกแอร์เวย์ส สมุย ฮาล์ฟ มาราธอน 2026” ในปีนี้ ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 2,400 คน ซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักให้กับการท่องเที่ยวของเกาะสมุย แต่ยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และกระจายโอกาสสู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นสมุยอีกด้วย”
“ความสำเร็จของการแข่งขันในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนนักวิ่งทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยบางกอกแอร์เวย์สหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยว และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” นายคมกริช กล่าวเสริม
สำหรับการแข่งขัน “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ 2026” ยังเหลืออีก 2 สนามบนเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ “สุโขทัย ฮาล์ฟ มาราธอน” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ระหว่างวันที่ 22–23 สิงหาคม 2569 โดยมี “ภณ-ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์” และปิดท้ายฤดูกาลกับ “เชียงใหม่ ฮาล์ฟ มาราธอน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 26–27 กันยายน 2569 พร้อมพบกับ “ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์”
ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส สามารถรับสิทธิพิเศษ “Fly to Run” 4 ต่อ ประกอบด้วยส่วนลดบัตรโดยสาร 500 บาท สิทธิ์รับบิบ (Bib) วิ่งฟรี ของที่ระลึกพิเศษ และคะแนนสะสม FlyerBonus 200 คะแนน โดยสามารถใช้สิทธิ์ตามเส้นทางและช่วงเวลาที่กำหนด และมีจำนวนจำกัด โดยบัตรโดยสาร 1 ใบ สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ผ่านการส่งหลักฐานการจองบัตรโดยสารทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก: Bangkok Airways Run ก่อนวันปิดรับสมัครของแต่ละสนาม
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://www.sansatan.com/bangkokairwaysrun และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/BangkokAirways.Run/
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