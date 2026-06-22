ISTAF ลงดาบ สั่งแบนชั่วคราว 5 นักตะกร้อพร้อม 3 สตาฟฟ์ไทย ปมวอล์คเอาท์ศึกชิงแชมป์โลกที่มาเลย์

สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) ออกแถลงการณ์ ห้ามนักกีฬาตะกร้อไทยจำนวน 5 ราย และ โค้ชอีก 3 ราย ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางสหพันธ์ฯ จัดการแข่งขันทุกรายการ จนกว่าจะได้ข้อสรุปผลการพิจารณาทางวินัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุดราม่าที่ทีมชาติไทยถอนตัวไม่แข่งต่อให้จบ ในการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย ศึกชิงแชมป์โลก 2026 ที่มาเลเซีย เมื่อ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
สำหรับ 5 นักกีฬาตะกร้อไทย ประกอบด้วย วิชาญ เต็มโคตร, จักรกฤษณ์ ถิ่นบางบน, ภูตะวัน โสภา, สิทธิพงศ์ คำจันทร์ และ จตุพล ศิริอาจ โดยทั้ง 5 คน ต้องห้ามยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจาก ISTAF นอกจากนี้ อวยชัย ศรีสุวรรณ (ผู้จัดการทีม), สหชาติ สาครเจริญ (ผู้ฝึกสอน) และ นฤชิต กาฬจันทร์ (ผู้ฝึกสอน) ก็ถูกห้ามข้องเกี่ยวกับกิจกรรมของทาง สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติด้วย
ทั้งนี้ สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) ได้แจงอีกว่า ประกาศครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษทางวินัย แต่เป็นเพียงแค่การสั่งระงับชั่วคราว จนกว่าจะได้บทสรุปของการตัดสินในเรื่องดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังเผยว่าผู้ถูกกล่าวหามีเวลา 14 วัน ในการยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่เรื่องจะเข้าสู่การพิจารณาทางวินัย