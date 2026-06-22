สืบนิมิตรใหม่นัดใส่เสื้อแมนยู บุกรวบโจรแสบติดยาก่อเหตุลักทรัพย์ ชาวเน็ตแซว “หลอนเลยผีเต็มบ้าน”

กระแสฟุตบอลแรง เพราะฟุตบอลโลกหรือเปล่าไม่รู้ ล่าสุดชาวโซเชียลแห่ใส่ใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายสืบสวน สน.นิมิตรใหม่ สนธิกำลังเข้าทำการจับกุม นายประกาศิต หรือ “เต้ มาสระ” อายุ 35 ปี โจรแสบที่ตระเวนลักทรัพย์ร้านค้าไปทั่ว แถมยังกวาดทรัพย์กว่าครึ่งล้าน และยังติดยาเสพติด โดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่รอบนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นัดกันใส่เสื้อของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาจับโจร ซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนัก ทำให้งานนี้ชาวเน็ตแห่แซวกันยับ
“เสร็จจากงานนี้ไปสนามต่อเลยไหมค่ะ”
“คนเสพน่าจะเชีย ลิ้วพูล”
“ชุดแชมป์ปี 1999”
“หลอนเลยผีเต็มบ้าน..อยู่ไม่ไหว..อยู่ไม่ไหว”
“เสื้อปีลึกพอสมควร”
“เสื้อยังไม่แท้นะพี่”
อย่างไรก็ตามเหมือนนี่จะไม่ใช่ครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยปรากฎภาพทีมสืบนิมิตรใหม่ใส่เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินา บุกจับกุมผู้ต้องหามาแล้ว
ทั้งนี้จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลาง ที่ขโมยมาได้เป็นจำนวนมากนับร้อย ๆ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายในพื้นที่ สน.นิมิตรใหม่ มูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดมาสอบสวนขยายผลที่สถานีตำรวจ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.นิมิตรใหม่ ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในเคหะสถาน พร้อมกันนี้ได้ทำการประสานงานติดต่อไปยังผู้เสียหายในแต่ละท้องที่ รวมถึงพนักงานสอบสวนของ สน.ฉลองกรุง, สน.ร่มเกล้า และสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เดินทางมาตรวจสอบของกลางที่ยึดได้ และทำการอายัดตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมายต่อไป
ขอบคุณภาพ : สถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่