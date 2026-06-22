เกมฝรั่งเศสฟัดอิรักเสี่ยงดีเลย์ยับ พยากรณ์คาดอาจเจออากาศเลวร้าย กฎฟีฟ่าชี้มีพายุ-ฟ้าผ่าให้เบรกเกม

คอบอลไทยต้องลุ้นและอาจต้องรอกันยาว เมื่อฟุตบอลโลก 2026 เกมระหว่าง ทีมชาติฝรั่งเศส กับ ทีมชาติอิรัก ในช่วงเช้าตรู่วันอังคาร ที่ 23 มิ.ย.นี้ ที่ฟิลาเดลเฟีย สเตเดี้ยม ในสหรัฐฯ ซึ่งกำหนดเตะกันในเวลา 04.00 น. (ตามเวลาไทย) ส่อเจอวิกฤตสภาพอากาศย่ำแย่ พายุถล่มหนัก รวมถึงอาจเกิดฟ้าผ่า และลมแรง จนทำให้เกมไม่สามารถลงเล่นได้และดีเลย์ออกไปตามรายงานจากสื่อดังอย่าง RMC Sport
ทั้งนี้ กฎความปลอดภัย ของฟีฟ่า ระบุว่า หากระบบตรวจพบว่ามี "ฟ้าผ่า" เกิดขึ้นในรัศมี 13 กิโลเมตร รอบสนามแข่งขัน เกมจะถูกสั่งระงับและให้อัปเดตสถานการณ์ทันทีอย่างน้อย 30 นาที เพื่อความปลอดภัยของนักเตะและแฟนบอล ซึ่งความเสี่ยงคืนนี้ มีความเป็นไปได้สูงมาก ที่แมตช์นี้จะเจอกับการดีเลย์ครั้งใหญ่ หากสภาพอากาศในช่วงค่ำของท้อนถิ่นนั้นย่ำแย่ลงกว่าเดิม
ทั้งนี้ กฎความปลอดภัย ของฟีฟ่า ระบุว่า หากระบบตรวจพบว่ามี "ฟ้าผ่า" เกิดขึ้นในรัศมี 13 กิโลเมตร รอบสนามแข่งขัน เกมจะถูกสั่งระงับและให้อัปเดตสถานการณ์ทันทีอย่างน้อย 30 นาที เพื่อความปลอดภัยของนักเตะและแฟนบอล ซึ่งความเสี่ยงคืนนี้ มีความเป็นไปได้สูงมาก ที่แมตช์นี้จะเจอกับการดีเลย์ครั้งใหญ่ หากสภาพอากาศในช่วงค่ำของท้อนถิ่นนั้นย่ำแย่ลงกว่าเดิม