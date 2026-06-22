เปิดซีซั่นศึกซูเปอร์ไบค์ NEXZTER BRIC Superbike 2026 "มิกซ์-ธนัช" เฉือนนักบิดโมโตทู ประเดิมชัยสนามแรกสุดเดือด

ศึกซูเปอร์ไบค์เบอร์หนึ่งของไทย รายการ NEXZTER BRIC Superbike 2026 ระเบิดความมันส์สนามแรกด้วยเกมเดือดระดับโลกสะใจแฟนๆ ชาวไทย เมื่อดาวรุ่งชาวไทย “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส บดเอาชนะดีกรีโมโตทูอย่าง ฮอร์เก้ นาบาร์โร อย่างเข้มข้นคว้าชัยในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี คว้าชัยชนะสนามแรกของปีไปครอง ท่ามกลางแฟนความเร็วที่เข้าชมอย่างคึกคัก
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “NEXZTER BRIC Superbike 2026” (เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์) สนามที่ 1 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 21 มี.ย.2569
ไฮไลต์ในสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่การลุ้นชัยชนะประเดิมฤดูกาลใหม่ในทุกคลาส โดยในรุ่นใหญ่อย่าง ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี กริดสตาร์ทในเรซนี้มี ดีแคลน คาร์เบอร์รี นักบิดออสเตรเลียจาก สวิฟท์ โกรว เรซซิ่ง ทีม เป็นเจ้าของโพล ขนาบข้างด้วย ชญากร แซ่อ๋อง นักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ทีมและ ปัญจพล จรุงกิจกูล จาก เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส เรซซิ่ง ทีม ในกริดที่ 2-3
แม้ว่าเกมในช่วงแรกจะเข้มข้นแต่ท้ายที่สุด คาร์เบอร์รี ก็หาจังหวะที่ดีฉีกหนีคู่แข่งออกไปเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา 19 นาที 58.015 วินาที คว้าชัยสนามแรกไปครอง ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่าง ชญากร ถึง 14.888 วินาที อันดับ 3 เป็นของ ปัญจพล ตามหลัง 32.989 วินาที
ผลการแข่งขันในรุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี ปรากฏว่าชัยชนะตกเป็นของ ตะวัน ตั้งจิตเจริญกุล จาก ทีเค ฮอนด้า อิเดมิตสึ สิทธิผล ดิเรก ทีม ที่ออกตัวจากโพลก่อนเข้าป้ายคันแรกด้วยเวลารวม 20 นาที 19.882 วินาที ทิ้งห่างจอมเก๋าอย่าง ออ ปิตะบุตร จาก คอร์ มอเตอร์สปอร์ต ไทยแลนด์ ถึง 7.274 วินาที ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ เอเดน ท้าว นักบิดอเมริกันจาก สาวิตา ทีม เอเชีย ตามหลัง 21.752 วินาที
ขยับมาดูผลในรุ่น ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB3) ตกเป็นของ จิณณวัตร ดีวิเศษ จาก ยามาฮ่า บลู ครู ไรเดอร์ส คลับ ยามาลู้ป เน็กซเตอร์ ด้วยเวลา 17 นาที 55.082 วินาที เฉือน จติรัตน์ เทพพำนัก จาก แป็ปเอ็กซ์ ฮีทเชอร์ ลิควิ โมลี พิตโซน เรซซิ่ง ทีม อันดับ 2 เพียง 0.315 วินาที
ขณะที่ผู้ชนะในรุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี (ST3) ได้แก่ รณชัย ใจยา จาก เดอะชไวเนอร์ การาจ ด้วยเวลา 18 นาที 22.369 วินาที ตามด้วย นรินทร์ ม่วงทอง จาก อัลติเมท เรซซิ่ง ทีม และ ซานติ หม่า นักบิดชาวเมียนมาร์จาก พีทีเอ็ม เรซซิ่ง ในอันดับ 2 และ 3
ส่วน “โอม” ภวัต จิตต์สว่างดี นักแสดงซูเปอร์สตาร์หนุ่มจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส จบเรซในอันดับ 4 ตามด้วย อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชื่อดังอย่าง “แพร” ทวินันท์ เพิ่มพูน จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ในอันดับ 9
หนึ่งในไฮไลต์ที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยจับตารอคอย คือการแข่งขันในคลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ที่มีความคึกคักขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นการดวลกันของทัพนักบิดดาวรุ่งชาวไทยนำโดย “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส, “ไฮเปค” กฤษฎา ธนโชติ จาก โปร ฮอนด้า สิทธิผล อาชิ, “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร จาก ทีมน้องใหม่อย่าง เรย์บริก ทูราโน ฮอนด้า ทีซีเค เรซซิ่ง ทีม และ “ต่อ” ต่อศักดิ์ นวลสาย นักบิดชาวบุรีรัมย์จาก ไบค์ส สตอรี พีทีที ลูบริแคนท์ส ยามาฮ่า เรซซิ่ง ทีม
โดยทั้งหมดนี้ จะต้องต่อกรกับนักบิดระดับโลกของจริงอย่าง ฮอร์เก้ นาบาร์โร นักบิดชาวสเปนที่สร้างเซอร์ไพรส์เข้าร่วมแข่งขันในรุ่นนี้ ร่วมกับสังกัด อีสต์ เอ็นเจที เรซซิ่ง ทีม ซึ่งเจ้าตัวก็สามารถคว้าตำแหน่งโพลมาครองได้สำเร็จ โดยมี “ไฮเปค” กฤษฎา และ “มิกซ์” ธนัช ขนาบข้างในแถวหน้า
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 12 รอบสนาม กลุ่มนำเป็นการดวลของนักบิด 3 คนในแถวหน้า โดยช่วงแรกเป็น นาบาร์โร ที่ครองเกมในฐานะจ่าฝูง ทว่าหลังผ่านครึ่งทาง “มิกซ์” ธนัช ขยับแซงได้สำเร็จ ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยอันดับ 1 ด้วยเวลารวม 20 นาที 5.503 วินาที คว้าชัยชนะเหนือมือระดับโลกอย่าง นาบาร์โร ได้สำเร็จ ด้วยระยะห่าง 2.109 วินาที ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ “ไฮเปค” กฤษฎา ตามหลัง 4.587 วินาที
ส่วนเกมในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี เป็นอีกเรซที่รวมดาวรุ่งแถวหน้าของไทยเอาไว้ ชิงชัยกันทั้งสิ้น 10 รอบสนาม และต้องมาตัดสินแพ้ชนะกันถึงโค้งสุดท้าย โดยชัยชนะตกเป็นของ “เฟอร์" ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจาก โปร ฮอนด้า สิทธิผล อาชิ กิตติ เรซซิ่ง ด้วยเวลา 19 นาที 11.912 วินาที เฉือน "ออสติน" ธนฉรรต ประทุมทอง จาก เรย์บริก ทูราโน ฮอนด้า ทีซีเค เรซซิ่ง ทีม อันดับ 2 เพียง 0.148 วินาทีเท่านั้น อันดับ 3 เป็นของ "เติ้ล" พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง นักบิดมากประสบการณ์จาก ยามาฮ่า สปีด800 ยัวซ่า เรซซิ่ง ทีม ตามหลังเพียง 0.237 วินาทีเท่านั้น
ส่วน เบนซ์ เรซซิ่ง-อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช จากยามาลูป อาร์-ซีรีย์ ทีม ลงแข่งรายการ ยามาลูป อาร์ 9 คัพ แข่ง 7 รอบ สามารถคว้าแชมป์ไปครอง ทำเวลาได้ 12 นาที 18.739 วินาที
ทั้งนี้ ศึก “เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2026” สนามที่ 2 จะทำการแข่งขันในวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Chang Circuit Buriram และ BRIC Superbike 2026