ไฮ-เทคทุบคู่แข่ง 7 เกมรวด สมราคาแชมป์เก่า นำจ่าฝูง บาสเกตบอลไทยลีก

การแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ ประจำปี 2559 "บาสเกตบอลไทยลีก (BTL) 2026" ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2569 มี 10 สโมสรร่วมชิงชัย ประกอบด้วย ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ (แชมป์เก่า), คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย (รองแชมป์เก่า), ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ, ชูต อิท ดราก้อนส์, แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ, พีเอ็นอาร์ยู, บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ และ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านบาท
ระบบการแข่งขันในเลกแรก จะแข่งแบบพบกันหมด เพื่อนำ 6 ทีมที่ผลงานดีที่สุดผ่านเข้าสู่เลกสอง และจะแข่งแบบพบกันหมดอีกครั้งเพื่อนำ 4 ทีมที่ผลงานดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ในระบบเพลย์ออฟ ชนะ 2 ใน 3 เกมต่อไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ เป็นเกมที่ 7 ของรอบแรก เลกแรก ไฮไลต์หนีไม่พ้นบิ๊กแมตช์ประจำรอบแรก อย่างศึก แชมป์เก่าปะทะรองแชมป์เก่า คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย รองแชมป์เก่า ทีมอันดับ 2 ของตารางคะแนนหลังแข่งไป 6 เกม ชนะ 5 และเพิ่งแพ้เกมแรกของรายการไปสดๆ ร้อนๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ต่อ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ ไป 73-79 มีสะสมอยู่ 11 คะแนน ลงสนามเกมที่ 7 ปะทะแชมป์เก่า ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ทีมจ่าฝูงที่เพิ่งแซงค็อบบร้าขึ้นมาด้วยผลงาน แข่ง 6 ชนะ 6 เก็บ 12 คะแนนเต็ม
ค็อบบร้า พยายามที่จะเรียกกำลังใจกลับมาหลังเพิ่งพ่ายเกมแรกของรายการนี้ไป แต่ดันต้องมาลงสนามปะทะเต็งหนึ่ง ซึ่งวันนี้ "โอม" ชนาธิป จักรวาฬ เซนเตอร์ทีมชาติไทยของไฮ-เทค เล่นได้สุดดุดัน กดไป 21 แต้ม 9 รีบาวนด์กับอีก 1 แอสซิสต์ ฝั่งค็อบบร้าพยายามสู้สุดใจเพราะการพ่าย 2 เกมติดอาจจะทำให้โมเมนตั้มทีมลงเหวได้ แต่วันนี้เกมใต้แป้นพวกเขาสู้แชมป์เก่าไม่ไหว แม้เกมวงนอกจะเบียดๆ กับไฮ-เทค ได้
จนแล้วจนรอดยังเป็น ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ที่แกร่งกว่า เอาชนะ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย 82-64 แชมป์เก่ายังเดินหน้ารั้งตำแหน่งจ่าฝูงและรักษาสถิติชนะทุกเกมต่อไปด้วยผลงาน แข่ง 7 ชนะ 7 โกย 14 คะแนนเต็ม ส่วนฝั่งค็อบบร้า แข่ง 7 ชนะ 5 แพ้ 2 มีอยู่ 12 คะแนน หล่นลงไปที่ 3 แล้วหลังพ่าย 2 เกมติด
ด้านผลคู่อื่นประจำเกมที่ 7 ของเลกแรก ชูต อิท ดราก้อนส์ ชนะ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ส 117-100, บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ ชนะ แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที 83-66, ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ ชนะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 82-75 และ พีเอ็นอาร์ยู ชนะ ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ 79-78
ขณะที่ผลการแข่งขันของทุกทีมในเกมที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา พีเอ็นอาร์ยู ชนะ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ส 85-81, ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ ชนะ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย 79-73, ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ชนะ บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ 88-59, ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ ชนะ แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที 75-71 และ ชูต อิท ดราก้อนส์ ชนะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 91-83
อันดับคะแนนล่าสุดหลังจบเกมที่ 7 ของเลกแรก อันดับ (1) ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ แข่ง 7 ชนะ 7 แพ้ 0 มี 14 คะแนน ลูกได้-เสีย +169, อันดับ (2) ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ แข่ง 7 ชนะ 6 แพ้ 1 มี 13 คะแนน ลูกได้-เสีย +57, อันดับ (3) คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย แข่ง 7 ชนะ 5 แพ้ 2 มี 12 คะแนน ลูกได้-เสีย +121, อันดับ (4) ชูต อิท ดราก้อนส์ แข่ง 7 ชนะ 5 แพ้ 2 มี 12 คะแนน ลูกได้-เสีย +59, อันดับ (5) บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ แข่ง 7 ชนะ 4 แพ้ 3 มี 11 คะแนน ลูกได้-เสีย +56, อันดับ (6) พีเอ็นอาร์ยู แข่ง 7 ชนะ 3 แพ้ 4 มี 10 คะแนน ลูกได้-เสีย -128, อันดับ (7) มหาวิทยาลัยศรีปทุม แข่ง 7 ชนะ 2 แพ้ 5 มี 9 คะแนน ลูกได้-เสีย -85, อันดับ (8) ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ แข่ง 7 ชนะ 1 แพ้ 6 มี 8 คะแนน ลูกได้-เสีย -63, อันดับ (9) เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ส แข่ง 7 ชนะ 1 แพ้ 6 มี 8 คะแนน ลูกได้-เสีย -96 และ อันดับ (10) แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที แข่ง 7 ชนะ 1 แพ้ 6 มี 8 คะแนน ลูกได้-เสีย -90
โปรแกรมเกมต่อไปเกมที่ 8 ของเลกแรก วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี คู่แรก เวลา 10.00 น. ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ พบ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย, คู่ที่สอง เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ส, คู่ที่สาม เวลา 14.00 น. ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ พบ พีเอ็นอาร์ยู, คู่ที่สี่ เวลา 16.00 น. ชูต อิท ดราก้อนส์ พบ บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ และคู่ที่ห้า เวลา 18.00 น. แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที พบ ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ