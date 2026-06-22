“รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา A” คว้าแชมป์ประเทศไทย ศึกยัดห่วง “บาสเกตบอล 3X3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2026”

ศึกยัดห่วงนักเรียนสุดยิ่งใหญ่ปิดฉากอย่างสมศักดิ์ศรี ทีม “รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา A” โชว์ฟอร์มเจ๋ง ผงาดคว้าถ้วยแชมป์ “บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2026” หลังเอาชนะ “รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย A” ด้วยสกอร์ 12-5 ขณะที่ “รร.นนทบุรีวิทยาลัย A” และ “รร.นานาชาติเทร็ลล์ A” ครองอันดับ 3 ร่วม แฟนลูกยางเตรียมมันต่อ “ช่อง 7HD” จ่อเปิดศึก “วอลเลย์บอล นักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025” กรกฏาคมนี้ พร้อมตบลั่นสนาม
ประเดิมเปิดหัวซีรีส์แรกของการแข่งขันกีฬาในโครงการ 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 โดย ช่อง 7HD ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตรด้านกีฬาระดับประเทศจัดขึ้น เพื่อเปิดสนามแห่งความฝัน ให้นักเรียนไทยได้แสดงศักยภาพอย่างรอบด้าน
หลังเปิดรับสมัครได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศถึง 236 ทีม แบ่งเป็น ภาคเหนือ 48 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52 ทีม ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล 80 ทีม และภาคใต้ 56 ทีม ก่อนคัดเลือกจนได้ทีมแชมป์และรองแชมป์จากทั้ง 4 ภาค รวม 8 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยการแข่งขันรายการนี้ ได้รับการรับรองจาก FIBA และมีการเก็บคะแนนสะสม Ranking บนเว็บไซต์ https://fiba3x3.com
สำหรับการแข่งขัน บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางบรรยากาศกองเชียร์ที่เดินทางมาส่งแรงใจให้ทีมโปรดตั้งแต่ช่วงเช้า โดยก่อนเริ่มการแข่งขัน ผู้ชมภายในงานร่วมใจยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
จากนั้นเข้าสู่การแข่งขันของ 8 ทีมสุดท้าย สาย A ได้แก่ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย A จ.เชียงใหม่, รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา A, รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม A จ.นครสวรรค์ และ รร.กาญจนานุเคราะห์ A จ.กาญจนบุรี สาย B ได้แก่ รร.นานาชาติเทร็ลล์ A จ.กรุงเทพมหานคร, รร.หัวหิน A จ.ประจวบคีรีขันธ์, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และ รร.นนทบุรีวิทยาลัย A จ.นนทบุรี โดยทุกทีมต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนที่ทีมตัวแทน สาย A และ ทีม สาย B ฝ่าด่านทะลุเข้าไปพบกันในรอบชิงชนะเลิศ
เรียกว่าสมกับเป็นบิ๊กแมตช์ เกมนัดชิงเป็นไปอย่างเข้มข้น ทั้งสองทีมผลัดกันทำคะแนน เปิดเกมรุกใส่กันอย่างดุเดือดตลอดการแข่งขัน ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มรอบสนาม ก่อนที่ทีม รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา A จะอาศัยจังหวะสำคัญและความเฉียบคม เอาชนะ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย A ไปได้อย่างสุดมัน ด้วยสกอร์ 12-5 คว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองได้สำเร็จ โดย คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD รศ.ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณทัตดนัย โชติวิญญู Business Development Manager บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร ถ้วยเกียรติยศ และทุนการศึกษา 100,000 บาท ส่วนทีม รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย A รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท มอบโดย คุณวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD ทางด้านทีมที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ร่วม ได้แก่ รร.นนทบุรีวิทยาลัย A และ รร.นานาชาติเทร็ลล์ A รับทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท มอบโดย คุณสุณี ปริปุณณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD
ขณะที่รางวัลพิเศษรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคล รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ตกเป็นของ คุณกลยุทธ์ จิตต์รุ่งเรือง จาก รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา A รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโทรฟี่ และแพ็กเกจตรวจสุขภาพ จาก โรงพยาบาลบางปะกอก 1 มูลค่า 20,000 บาท สำหรับรางวัล MVP ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ พรต ศัลยวิเศษ หมายเลข 87 จาก รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา A รับเสื้อ Jacket MVP จาก บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) มอบโดย คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD พร้อมรับรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด ไลท์ จำนวน 1 คัน มูลค่าคันละ 49,000 บาท จาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และพรต ศัลยวิเศษ หมายเลข 87 ยังได้รับ รางวัลผู้เล่นทำคะแนนสูงสุด พร้อมรับทุนการศึกษา 15,000 บาท จาก บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) พร้อมโทรฟี่ มาอีกรางวัล
นอกจากการแข่งขันอันดุเดือดแล้ว ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งวัน โดยมีแมตช์พิเศษของนักแสดงช่อง 7HD ระหว่างทีม 7HD Legends บิว-ณัฐพล, หมู-ภูษณะ, ดรีม-ปุณณฤกษ์, มาร์ติน เจ พบกับทีม 7HD All-Stars ไต้ฝุ่น-ตากเพชร, โอ๊ต-ชาคริต, ตรัย-จักรภัทร, กาย-กันตเมศฐ์ เรียกเสียงกองเชียร์ลั่นสนาม ลีลาการเล่นไม่แพ้น้อง ๆ นักกีฬากันเลย สุดท้าย ทีม 7HD Legends เอาชนะทีม 7HD All-Stars ไป 5-1 และทีมผู้ดำเนินรายการ นำโดย อาย-ศรสวรรค์, ปุ๊ก-นภัสกรณ์ และ แอดเตเต้-พัชร มาร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่านักกีฬาแบบติดขอบสนามแล้วยังได้กรี๊ดกับมินิคอนเสิร์ตจากบอยกรุ๊ป Y2Z ร่วมฉลองแชมป์แบบจัดเต็ม
โดยการแข่งขัน บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2026 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน), การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กาแฟดี เซเว่น, โพรเทคส์ เจลอาบน้ำ เมน คูลลิ่ง ไฟว์ อิน วัน สูตรอาบสระ, บรีส สูตรซักด่วน, รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด, น้ำดื่มสิงห์, PMCU, MIKASA, โรงพยาบาลบางปะกอก 1, ประกันภัยไทยวิวัฒน์, จามจุรีสแควร์, BUGABOO.TV และ BUGABOO SHOP
แฟนกีฬาห้ามพลาดกับความมันต่อเนื่องในซีรีส์ที่ 2 ของ 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 กับการแข่งขัน วอลเลย์บอล นักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 ที่เตรียมเปิดสนามรอบคัดเลือกแบบน็อกเอาต์ ระหว่างวันที่ 8-13 กรกฎาคมนี้ ณ อาคารจันทนยิ่งยง กองเชียร์เข้าชมฟรี ! ความพิเศษของปี 2026 คือการยกระดับความมันครั้งใหญ่ นอกจากแข่งประเภททีมหญิง ยังเพิ่มการแข่งขัน ประเภททีมชาย เป็นครั้งแรก สนุกเต็มอิ่มตลอดทัวร์นาเมนต์นี้แน่นอน
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