หนุ่มช็อกเจอเพจงานวิ่ง ลงภาพแฟนควงชายอื่น พีคจัด เห็นชู้เอากางเกงตัวเองมาใส่

บางครั้งสัญญาณเตือนว่าเรากำลังถูกนอกใจ ก็ไม่ได้มาในรูปแบบของการแอบเช็คแชตหรือกลิ่นน้ำหอมแปลกๆ แต่มาในรูปแบบของ "คลิปไฮไลต์งานวิ่ง" บนโซเชียลมีเดีย เรื่องราวสุดพีคของสายเปย์ท่านหนึ่ง ที่ทุ่มเทเงินทองดูแลแฟนหนุ่ม (LBGTQ) เดือนละเป็นหมื่น แต่กลับต้องตื่นมาพบความจริงตบหน้าอย่างจัง เมื่อจับได้ว่าแฟนมีชู้ หลังเลื่อนฟีดเฟซบุ๊คขึ้นมาเจอกลุ่มวิ่งกลุ่มหนึ่ง ลงคลิปแฟนของตัวเองวิ่งกับผู้ชายคนอื่น
หนุ่มรายดังกล่าว ได้เล่าเรื่องนี้ผ่านรายการ “พี่อ้อย พี่ฉอด ตัวต่อตัว” ว่า ตนไปเจอคลิปสั้นตรงจุดสตาร์ทของงานวิ่งแห่งหนึ่ง ความยาวแค่ 20 วินาที แต่กลับสะดุดตาเพราะผู้ชายในคลิปดันใส่ "กางเกงวิ่งของตัวเอง" และเมื่อตากล้องซูมอินเจาะเข้าไปที่ใบหน้าชัดๆ ก็พบว่าคนที่วิ่งกะหนุงกะหนิงอยู่ข้างๆ คือแฟนตัวเองที่โกหกว่า "ไปเข้าสวนยางกับแม่"
หนุ่มรายนี้ยังเล่าว่า ความเจ็บปวดซ้ำสองคือ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น แฟนเก่ายังส่งข้อความหวานซึ้งมาบอกว่าคิดถึง และกำลังแพลนเรื่องงานแต่งงาน ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งอ้างว่าขอไป "ถือศีลปฏิบัติธรรม 10 วัน" จนทำให้ผู้เล่ารีบรับสายด้วยความอิจฉาและคิดถึงจนเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มเจ็บหนัก แต่ฝ่ายนั้นกลับไม่เคยมาเหลียวแล ซ้ำร้ายเมื่อตัดสินใจบินไปเคลียร์ถึงห้องพักที่ต่างจังหวัด กลับพบว่ารูปถ่ายและของขวัญของตัวเองถูกกวาดทิ้งจนเกลี้ยง มีช่อดอกไม้ของชู้ใหม่ตั้งตระหง่าน แถมยังถูกลบชื่อในโทรศัพท์เปลี่ยนเป็น "น้องที่ทำงาน" และถูกไล่ออกจากห้องตอน 5 ทุ่มเพราะกลัวแฟนใหม่ไม่สบายใจ จนต้องเดินเท้าเปลี่ยวๆ ไปโบกรถ 6 ล้อบรรทุกไก่กลับบ้านในสภาพใจสลาย
หลังในความโชคร้ายยังมีความยุติธรรม เมื่อปัจจุบันผู้เล่าเลือกที่จะตัดใจอย่างเด็ดขาดและใช้กระบวนการทางกฎหมายจ้างทนายฟ้องร้องเรียกเงินกู้คืนทุกบาททุกสตางค์ จนฝั่งแฟนเก่าต้องโทรกลับมาง้อและสารภาพว่าคิดผิดที่ไม่เลือกผู้เล่าในวันนั้น เหตุเพราะชู้คนใหม่ไม่ได้เป็นสายเปย์ที่พร้อมจ่ายเงินให้อย่างไร้เงื่อนไขเหมือนเดิม แถมยังกล้าโทรมาขอยืมเงินผู้เล่าไปมัดจำห้องใหม่อีกต่างหาก ซึ่งแน่นอนว่ารอบนี้ไม่มีคำว่าใจอ่อน บล็อกทุกช่องทาง และปล่อยให้กรรมทำงานของมันเอง
ภาพ/เรื่อง : พี่อ้อย พี่ฉอด ตัวต่อตัว