Phantom 3.2 พัตเตอร์มัลเล็ทที่ควบคุมได้อย่างคล่องตัว

Scotty Cameron เปิดตัว Phantom 3.2 พัตเตอร์มัลเล็ทขนาดปานกลางที่กะทัดรัดรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและรูปแบบการพัตต์ที่เฉพาะตัวของนักกอล์ฟแต่ละคน ควบคุมได้คล่องตัว มีเส้นสายขอบที่โค้งมน พร้อมด้วยเส้นเล็งที่ตรงและชัดเจนแบบสามเส้น มาพร้อมคอพัตเตอร์ Plumbing Neck แบบ ".2" เพื่อให้การหมุนปลายพัตเตอร์ปานกลาง รวมถึงด้านบนพัตเตอร์แบบ T-Crown และช่องว่างที่ช่วยจัดวางเล็กลูกกอล์ฟขณะจรดลูก
Phantom 3.2 ใช้หน้าอินเสิร์ท Studio Carbon Steel (SCS) เต็มหน้าพัตเตอร์ พร้อมลายกลึงหน้าไม้แบบ Chain-Link เพื่อปรับแต่งเสียง และความรู้สึกให้เหมาะสม พร้อมรักษาความเร็วลูกกอล์ฟหลังปะทะหน้าพัตเตอร์ โดยพัตเตอร์ทุกโมเดลในไลน์อัป Phantom ปี 2026 ผ่านการผลิตและกลึงขึ้นรูปด้วยความแม่นยำ เพื่อมอบเสียงและสัมผัสที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น มาพร้อมการเสริมตัวเลือกของตระกูล Phantom ให้มีความหลากหลาย ทั้งในด้านรูปทรงและการปรับแต่งที่คอ ช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อจรดลูก
ภาพรวมของรุ่นPhantom 3.2
- รูปแบบ: มัลเล็ทขนาดปานกลาง
- คอพัตเตอร์: Plumbing Neck
- ระบบเล็ง: Tri-Line, T-Crown และช่องว่างสำหรับการเล็งลูกกอล์ฟ
- การใช้งาน: มือขวาและมือซ้าย