สารวิทยาเฉือนแชมป์เก่าสวนกุหลาบฯ 3-2 ขึ้นจ่าฝูงกลุ่มบีบอลกรมศึกษาเดลินิวส์คัพ 2026

สารวิทยา แผลงฤทธิ์เฉือนชนะแชมป์เก่า สวนกุหลาบวิทยาลัย สุดเร้าใจ 3-2 คว้า 3 แต้ม ขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม B ขณะที่ ราชสีมาวิทยาลัย ทำแสบ ซัดประตูชัยจากจุดโทษ ในนาทีบาป 90+5 ดับฝัน ท่าข้ามพิทยาคม 2-1 ส่วน อัสสัมชัญศรีราชา สุดโหดถล่ม เทศบาลนครสวรรค์ 7-1 ฝั่ง เทพศิรินทร์ คืนฟอร์มเก่งอัด วชิราลัย 3-1 คว้า 3 แต้ม ศึกฟุตบอลนักเรียน "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" รุ่น 18 ปี ก นัดที่ 2
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ยังเป็นเกมในรอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 2 มีดวลแข้ง 4 คู่
กลุ่ม B เตะที่สนาม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ โรงเรียนสารวิทยา พบกับ โรงเรียนสวนกุหลาบ แชมป์เก่า เปิดฉากครึ่งแรก ทั้งสองทีมเปิดเกมรุกแลกหมัดกันทันที นาทีที่ 16 ธีรภัทร คงแก้วสาร ยิงให้สารวิทยา ขึ้นนำ 1-0 ก่อนที่ เจ้าตัว จะมาซัดลูกที่ 2 ให้กับตัวเองในนาทีที่ 22 หนีห่าง 2-0 แต่แชมป์เก่า ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ นาทีที่ 35 ธีรเทพ ระถาพล ซัดประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2
เริ่มครึ่งหลัง สวนกุหลาบ ตามตีเสมอ 2-2 ทันควันจาก ชาครินทร์ นุ้ยขาว นาทีที่ 46 แต่สารวิทยา มาแซงนำ 3-2 จาก วรกิตติ์ เจริญสัตย์ นาทีที่ 58 หลังจากนั้น "แชมป์เก่า" พยายามหนักหวังทวงประตูตีเสมอ แต่ทำไม่สำเร็จ จบเกม สารวิทยา จึงหักหากกาเซียนเอาชนะไป 3-2 คว้า 3 แต้มเต็ม มีเพิ่มเป็น 4 คะแนน จากการชนะ 1 นัด เสมอ 1 นัด ขึ้นนำเป็นจ่าฝูง ส่วน สวนกุหลาบ มี 1 คะแนน จากการเสมอ 1 นัด แพ้ 1 นัด
อีกคู่ในกลุ่ม B แข่งที่สนามศุภชลาศัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พบกับ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ผลปรากฏว่า ราชสีมาวิทยาลัย เอาชนะไปหวุดหวิด 2-1 นัดนี้ ท่าข้ามพิทยาคม ขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่ตั้นเกม จากการยิงของ ชยกร ลือกระจ่าง นาทีที่ 7 ส่วน ราชสีมาวิทยาลัย มายิง 2 ลูกรวดในครึ่งหลัง จาก วิสุทธิ์ มะหมัด นาทีที่ 74 กับ วรศักดิ์ เนินหงษ์ ยิงจุดโทษนาทีที่ 90+5 คว้า 3 แต้มแรก มีเพิ่มเป็น 4 คะแนน เท่ากับ สารวิทยา จากการชนะ 1 นัด เสมอ 1 นัด ส่วน ท่าข้ามพิทยาคม มี 1 คะแนน จากเสมอ 1 นัด แพ้ 1 นัด
ทางด้าน กลุ่ม D ที่สนามศุภชลาศัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พบกับ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ เกมนี้ อัสสัมชัญศรีราชา กลับมาระเบิดฟอร์มเทพ จัดหนักจัดเต็มด้วยการไล่ถล่มไปขาดลอย 7-1 ได้ประตูจาก ธัญวิสิฏฐ์ ตามัน นาทีที่ 9, รภัสศักย์ กมลชื่นพิรุณส่ง นาทีที่ 25, ธัญวิสิฏฐ์ ตามัน นาทีที่ 50, รัตนธร พชรปิยาพร นาทีที่ 57, กีฬาเทศบาลนคร นครสวรรค์ทำเข้าประตูตนเอง นาทีที่ 64, รภัสศักย์ กมลชื่นพิรุณส่ง นาทีที่ 68 และ เดชาธร กลิ่นเดช นาทีที่ 79 ส่วนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ ตีไข่แตกจาก ดรัณภพ อ่อนสวัสดิ์ อสช.ศรีราชา มีเพิ่ม 4 คะแนน จากการชนะ 1 เสมอ นำเป็นจ่าฝูง ส่วนแข้งนครสวรรค์ แพ้รวด 2 นัด ยังไม่มีแต้ม
ส่วนอีกคู่ กลุ่ม D ที่สนาม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ โรงเรียนวชิราลัย เชียงใหม่ พบกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปรากฏว่า เทพศิรินทร์ ที่เล่นได้ดีกว่าเอาชนะไป 3-1 ได้ประตูจาก พิชญะ ชัยวรางกุล นาทีที่ 6, ศิลปะการณ์ โพธิ์เงิน นาทีที่ 23, พิชญะ ชัยวรากุล นาทีที่ 41 ส่วน วชิราลัย ได้จาก แสนหอม วงษ์ไตย นาทีที่ 90+4 ทำให้ เทพศิรินทร์ เก็บ 3 แต้ม มี 4 คะแนน จากการชนะ 1 เสมอ 1 ส่วน วชิราลัย มี 3 คะแนน เท่าเดิม จากการชนะ 1 แพ้ 1