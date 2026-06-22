เปิดฉากไอทีเอฟ จูเนียร์ส รอบเมนดรอว์ "สุกฤตา" เปิดหัวสวยฉลุยชนนักหวดมือวาง

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ60 (1)" ที่สนามเทนนิส เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
สุกฤตา สุขแก้ว นักเทนนิสหญิงไทยที่ยังไม่มีอันดับเยาวชนโลก เปิดหัวรอบเมนดรอว์ ประเภทหญิงเดี่ยว ได้อย่างสวยงาม หลังจากเอาชนะ โซเฟีย อาร์ปา จากมอลตา มือ 1355 เยาวชนโลก ในการแข่งขันรอบแรก (64 คน) ด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต โดย สุกฤตา ซึ่งมาจากรอบคัดเลือก ได้เข้ารอบสองไปพบกับ จิณห์นิภา ตราชูวณิช มือวาง 14 ของรายการ
ส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแรก จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ ชนะ นาลา โจเซฟิน แมสคีย์ (สหรัฐฯ) 7-5, 6-3, ณปภัช เสรยานนท์ ชนะ กิโกะ โอคุยามะ (ญี่ปุ่น) 6-3, 1-6 และ 6-2, ศรุดา สุดตา ชนะ แอดวิตา คุปตะ (อินเดีย) 6-3, 3-0 Ret. (เจ็บเข่า), พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล ชนะ พัค ฮาอัน (เกาหลีใต้) 3-6, 6-0 และ 6-3
ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ แพ้ คาโรลิน่า คอสติอูโคว่า (ยูเครน) 6-2, 6-7(5-7) และ 6-7(5-7), พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร แพ้ ลูลวา นัสวาร์ธานี (อินโดนีเซีย) 4-6, 6-7(3-7), ธนภรณ์ ก้อนศิลา แพ้ จ้าว อีเจีย (จีน) 4-6, 1-6, กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ แพ้ พาน จือเย่ (จีน) 6-3, 0-6 และ 1-6
ชายเดี่ยว รอบแรก ธรรมะ โคศิริ ชนะ เรียวตะ เทราอุจิ (ญี่ปุ่น) 6-4, 6-3, กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ชนะ สเปนเซอร์ วอลแมน (สหรัฐฯ) 6-1, 6-1, ทู จารุมิลินท แพ้ โจว จิงเซวียน (จีน) 1-6, 1-6, เตชธรรม ศรีเสน แพ้ คิม โนอาห์ (เกาหลีใต้) 1-6, 3-6