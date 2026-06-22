สมาคมฟุตบอลยืนยันโอมาน-บาห์เรน-ทาจิกิสถาน ร่วมศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 52

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศยืนยัน ทีมชาติโอมาน อันดับ 79 ของโลก, ทีมชาติบาห์เรน อันดับ 92 ของโลก และ ทีมชาติทาจิกิสถาน อันดับ 101 ของโลก คือ 3 ทีม ที่ตอบรับเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2569 เป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นเกมนานาชาติ International 'A' Match ตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2569
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานถ้วยรางวัล “คิงส์คัพ” สำหรับการแข่งขันฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัล “คิงส์ คัพ” ในการแข่งขันฯ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2565 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันจึงนับว่าถ้วยพระราชทานนี้มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของทวีปเอเชีย
สำหรับ จังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มี 4 จังหวัด ที่ยื่นความจำนงเสนอตัวเข้ามาอย่างเป็นทางการ ภายใต้เงื่อนไขที่สมาคมฯ แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ คือ จะต้องมีความพร้อมพื้นฐานตามเกณฑ์ต่างๆ ของแมตช์นานาชาติ ตามข้อกำหนดของฝ่ายจัดการแข่งขัน ซึ่งมีจังหวัดเสนอตัว ประกอบด้วย
1.จังหวัดศรีสะเกษ : สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
2.จังหวัดขอนแก่น : สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.จังหวัดระยอง : สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง และ พีทีที ระยอง สเตเดียม
ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก อยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของแต่ละจังหวัดตามข้อกำหนด ก่อนประกาศผลให้ทราบต่อไป ในงาน FA THAILAND AWARDS 2025/26 ที่จะจัดขึ้นวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการ ได้ทำการพิจารณาอย่างดีที่สุด ทั้งในมิติของฟุตบอล (คุณภาพการแข่งขัน) , มิติทางเศรษฐกิจ , มิติส่งเสริมการท่องเที่ยว และ มิติของกระแสฟุตบอล