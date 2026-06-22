‘GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย’ เตรียมจัด ‘One Heart One Glory เกียรติยศแห่งแชมป์ฟุตบอลไทย’ เปิดโอกาสแฟนบอลสัมผัส 5 ถ้วยแชมป์ลูกหนังไทยอย่างใกล้ชิด ใจกลางกรุงเทพฯ
GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมจัดงาน “One Heart One Glory เกียรติยศแห่งแชมป์ฟุตบอลไทย” เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของวงการฟุตบอลไทย พร้อมเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมภาคภูมิใจและสัมผัสถ้วยแชมป์ฟุตบอลไทยทั้ง 5 รายการ ประจำฤดูกาล 2568/69 อย่างใกล้ชิด ที่ AIS SIAM สยามสแควร์ ซอย 7 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2569
ภายในงานจะมีการจัดแสดงถ้วยแชมป์ฟุตบอลไทยครบทั้ง 5 รายการ ได้แก่ บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, บีวายดี ซีล5 ลีกสอง – ราษีไศล ยูไนเต็ด, บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม - นรา ยูไนเต็ด, เมืองไทย คัพ – การท่าเรือ เอฟซี และช้าง เอฟเอ คัพ - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือการเข้าร่วมของตัวแทนจากสโมสร “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ได้แก่ “นิว” พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี กับ “ตั้ม” ธนบูรณ์ เกษารัตน์, ราษีไศล ยูไนเต็ด ได้แก่ ภาณุพงศ์ จารุวงษ์เสถียร ประธานสโมสร กับ สมยศ พงษ์สุวรรณ์, และ นรา ยูไนเต็ด ได้แก่ “บอสฟาน” อัฟฟาน หะยียูโซะ ประธานสโมสร, "โค้ชเลี๊ยบ" วสัณห์ สังขพันธุ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน และ อนุกรณ์ สางรัมย์ ที่มาพบปะแฟนบอลอย่างใกล้ชิด ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
การจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ “GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย” และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่ต้องการนำความสำเร็จสูงสุดของฟุตบอลไทยออกจากสนามแข่งขัน มาสู่ใจกลางเมือง เพื่อให้แฟนบอล เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสัมผัสถ้วยแชมป์ระดับประเทศอย่างใกล้ชิด และร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของทุกสโมสรที่สร้างประวัติศาสตร์ในฤดูกาลที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำความร่วมมือของทั้งสามองค์กรในการร่วมกันยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันระดับภูมิภาค ลีกอาชีพทุกระดับ ไปจนถึงลีกสูงสุดของประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศฟุตบอลไทยที่แข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืน
การนำถ้วยแชมป์ทั้ง 5 รายการมาจัดแสดงในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการนำเสนอความสำเร็จของผู้ชนะ แต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและนักเตะรุ่นใหม่ที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนัง ให้ได้เห็นว่าความมุ่งมั่น ทุ่มเท และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพาพวกเขาไปสู่จุดสูงสุดของวงการฟุตบอลไทยได้เช่นเดียวกัน
ฟุตบอลและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “One Heart One Glory เกียรติยศแห่งแชมป์ฟุตบอลไทย” ได้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 และร่วมชมการจัดแสดงถ้วยแชมป์ฟุตบอลไทยทั้ง 5 รายการได้ตลอดวันที่ 26-28 มิถุนายน 2569 ณ AIS SIAM สยามสแควร์ ซอย 7