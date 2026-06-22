ไทยประกันชีวิต–แอทเลติโก้ เดินหน้า Sports Showcase เปิดเวทียัดห่วงสู่ NCAA สหรัฐฯ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด จัดโครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักกีฬาเยาวชนไทยเข้าถึงทุนการศึกษาและทุนด้านกีฬาในต่างประเทศ พร้อมต่อยอดศักยภาพสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล
โดยในปี 2569 จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “Sports Showcase 17: Thai Life Insurance Basketball USA 2026” มุ่งสนับสนุนนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนไทยสู่เส้นทางการศึกษาและการแข่งขันในระดับ NCAA ของสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดจัดกิจกรรม 2 วัน คือ กิจกรรมสัมมนาพิเศษ ในวันที่ 27 มิ.ย. 69 ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และกิจกรรม Basketball Showcase ในวันที่ 5 ก.ค. 69 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
กิจกรรมสัมมนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Future Growth: Smart Money Moves” และ “Elite Pathway to NCAA” โดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงินของไทยประกันชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนนักกีฬาและผู้ปกครอง ทั้งในด้านการวางแผนทางการเงิน แนวทางการศึกษาต่อ และโอกาสการแข่งขันกีฬาในต่างประเทศ โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ณ ห้อง Vanilla Sky ชั้น 23 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
นอกจากนี้ จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้แก่นักกอล์ฟเยาวชนและนักฟุตบอลเยาวชนชาย-หญิง รวม 7 คน จากโครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase ปีที่ 7 ซึ่งไทยประกันชีวิตได้มอบทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากทุนที่ได้รับ รวมมูลค่ากว่า 1,634,400 บาท พร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักเรียนนักกีฬารุ่นพี่จากโครงการฯ เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อมุมมองสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น
ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569 กิจกรรม Basketball Showcase เปิดแคมป์คัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล เฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการศึกษาต่อควบคู่กับการพัฒนาด้านกีฬาในต่างประเทศ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI กล่าวว่า ไทยประกันชีวิตเชื่อมั่นว่าการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพเยาวชน คือรากฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็น “หลักประกันอนาคต” ที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน โดย Thai Life Insurance Sports Showcase เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านกีฬา ควบคู่กับการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในต่างประเทศ
“ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนนักเรียนนักกีฬาในโครงการฯ รวม 416 คน คิดเป็นมูลค่าทุนสูงถึง 2.08 พันล้านบาท สำหรับปีนี้ ไทยประกันชีวิตจะยังมอบเงินสมทบเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ Thai Life Insurance Basketball USA 2026 รวมมูลค่า 670,000 บาทเพื่อร่วมส่งเสริมให้นักกีฬาบาสเก็ตบอลเยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางการศึกษาและการแข่งขันในระดับ NCAA และสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต”
นายอัตนันท์ อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในปีนี้ มีที่มาจากกระแสการเติบโตของวงการบาสเกตบอลไทยที่ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติมากขึ้น โดยเห็นได้จากการที่ NBA เข้ามาจัดการแข่งขัน NBA Rising Stars Invitational Thailand Qualifiers เป็นครั้งแรกในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของวงการบาสเกตบอลไทย และโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นของเยาวชน
สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักกีฬา จะพิจารณาจากความพร้อมในการรับทุนเพื่อศึกษาและเล่นกีฬาต่อต่างประเทศ อาทิ ความสามารถด้านกีฬาระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม ประวัติและผลการเรียน ผลงานด้านกีฬาบาสเก็ตบอล ผลการสอบวัดระดับภาษา และการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Sportsync Thailand (https://www.facebook.com/sportsyncth) หรือสอบถามรายละเอียดที่อีเมล info@atletigoth.com