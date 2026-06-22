แชมป์ยุโรปเตรียมบุกไทย แอสตันวิลล่าคอนเฟิร์ม บินลัดฟ้าลับแข้งบีจี ปทุม 4 ส.ค.นี้

แอสตัน วิลล่า ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และแชมป์ยูโรป้า ลีก ทีมล่าสุด ประกาศจัดโปรแกรมทัวร์พรีซีซั่นสุดยิ่งใหญ่ เตรียมดวลแข้งกับ “เดอะ แรบบิท" บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมแกร่งระดับหัวแถวของเมืองไทย ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคมนี้ ที่สนามทรู บีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี ในเวลา 19.30 น.
ทั้งนี้ทีมแชมป์ฟุตบอลถ้วยยุโรป ยูโรปา ลีก ฤดูกาลล่าสุด มีกำหนดการเรียกทัพรายงานตัวเริ่มฝึกซ้อมพรีซีซั่นในวันอังคารที่ 21 ก.ค.นี้ โดยมีคิวบินมาทัวร์อาเซียน 2 นัด ประเดิมด้วย การลงสนามนัดแรกประเดิมพบกับทีม อินโดนีเซีย ออลสตาร์ ที่สนามกีฬาหลักเกโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตา ในวันเสาร์ที่ 1 ส.ค.นี้ เวลา 19.00 น.
จากนั้นลูกทีมของ อูไน เอเมรี่ จะบินลัดฟ้ามายังประเทศไทย เพื่อลงเตะอุ่นเครื่องกับ “เดอะ แรบบิท" บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ขอบคุณภาพ : astonvilla