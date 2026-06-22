“บิ๊กฮง” ชื่นชมทัพสนุกเกอร์คนพิการไทย คว้า 4 แชมป์โลก

นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีทัพสนุกเกอร์คนพิการไทย หลังคว้า 4 แชมป์โลก ศึก World Disability Snooker Championship 2026
นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศและแสดงความยินดีแก่คณะนักกีฬาสนุกเกอร์คนพิการทีมชาติไทย ภายหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขัน World Disability Snooker Championship 2026 หรือการแข่งขันสนุกเกอร์คนพิการชิงแชมป์โลก ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ จังหวัดนครราชสีมา
การแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาไทยสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น ด้วยการคว้าแชมป์โลกมาครองถึง 4 ประเภท พร้อมทั้งคว้าเหรียญรางวัลในหลายประเภทการแข่งขัน สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยบนเวทีระดับโลก
รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
แชมป์โลก เหรียญทอง คลาส WC 1
นายนำพล ทองภูสวรรค์ หรือ “เบียร์ ไซเบอร์”
แชมป์โลก เหรียญทอง คลาส WC 2
นายสุรสิทธิ์ ล้ออิสระตระกูล หรือ “สิทธิ์ เมืองกาญจน์”
แชมป์โลก เหรียญทอง คลาส AB 3
นายธนพล สีขาว หรือ “บอม บ้านฉาง”
แชมป์โลก เหรียญทอง คลาส AB 5
นายทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ หรือ “แป มหาชัย”
นอกจากนี้ นักกีฬาไทยยังสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้อีก 2 รายการ ได้แก่
เหรียญทองแดง คลาส AB 3
นายไกรสร ทองหล้า หรือ “ป้อม บางปะอิน”
เหรียญทองแดง คลาส AB 4
นายสมศักดิ์ แซ่เล้า หรือ “เล้ง บางปะกอก”
ส่วนเพื่อนร่วมทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันและทำผลงานอย่างเต็มความสามารถ ประกอบด้วย
นายนิวัฒน์ กองตา หรือ “จอร์จ ราชมัง” นักกีฬาคลาส WC 2
นายฉาย หมัดกูล หรือ “ฉาย สตูล” นักกีฬาคลาส AB 4
นายกิติกร ไชยโชค หรือ “อาร์ม ขอนแก่น” นักกีฬาคลาส AB 5
ความสำเร็จของทีมชาติไทยในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของ “โค้ชตุ้ม” นายสุรศักดิ์ วีระพงษ์ ผู้ฝึกสอนและควบคุมดูแลนักกีฬา ร่วมกับ “โค้ชฑูรย์ ปากเกร็ด” นายวิฑูรย์ สุรธรรมจรรยา ที่ร่วมวางแผนการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขัน
นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้ตัดสินระดับมาตรฐานสากลจากสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ที่ได้รับเกียรติให้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินการแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกครั้งสำคัญนี้ สะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรไทยทั้งในด้านนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
การคว้า 4 แชมป์โลก พร้อมเหรียญรางวัลอีกหลายประเภทในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาคนพิการไทย และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่ได้เห็นนักกีฬาไทยก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดบนเวทีสนุกเกอร์คนพิการโลกอย่างสง่างาม