“นักบิดฮอนด้า” พาเหรดคว้าแต้ม! “เมียร์” ฟอร์มเยี่ยมทะยานท็อป 5 โมโตจีพี สนาม 9 เบอร์โน

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 9 รายการ เช็ก กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วรอบเมนเรซเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ สนาม ออโตโมโตโดรม เบอร์โน ประเทศเช็กเคีย
โดยถือเป็นอีกหนึ่งเรซที่ทัพนักบิดฮอนด้ามีโอกาสลุ้นตำแหน่งในกลุ่มหน้า เมื่อ “ดิโอโก้ โมเรร่า” รุกกี้ชาวบราซิเลียนเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ได้ขยับขึ้นมาเริ่มเกมในกริดที่ 5 ส่วน “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชจากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี หมายเลข 36 ออกตัวในกริดที่ 11
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 21 รอบสนาม เพียงรอบแรก เมียร์ ออกตัวได้ดีขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อนจะค่อยๆ ขยับแซงคู่แข่งขึ้นมาเข้าเส้นชัยในอันดับ 5 ด้วยเวลารวม 40 นาที 4.107 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 12.810 วินาที ตามด้วยทีมเมทชาวอิตาเลียนอย่าง “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ในอันดับ 8 ตามหลัง 21.265 วินาที
ขณะที่ โมเรร่า เริ่มเกมได้ไม่ดีนักบิดเข้าป้ายในอันดับ 11 ตามหลังผู้ชนะ 22.881 วินาที ส่วนจอมเก๋าชาวอังกฤษอย่าง “คาล ครัทช์โลว” เจ้าของหมายเลข 35 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบเรซในอันดับ 17 ตามหลัง 44.784 วินาที
จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้นักบิดฮอนด้าเดินหน้าคว้าแต้มอย่างต่อเนื่อง โดย มารินี ไต่ขึ้นมารั้งอันดับ 11 บนตารางแชมเปี้ยนชิพ มีทั้งสิ้น 65 คะแนน ตามด้วย โมเรร่า อันดับ 15 มี 41 คะแนน และ เมียร์ อันดับ 18 มี 26 คะแนน
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2026 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายนนี้ ที่ สนาม ทีที แอสเซ่น เซอร์กิต ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในรายการ ดัตช์ กรังด์ปรีซ์