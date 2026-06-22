"คลาร์ก" ต้านเสียงโห่ ซิวเมเจอร์ยูเอสฯ สมัย 2

วินด์แฮม คลาร์ก นักกอล์ฟชาวอเมริกัน แก้ตัวจากประเด็นดราม่าทุบตู้ล็อคเกอร์ เมื่อปี 2025 คว้าแชมป์ยูเอส โอเพน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน และหวาดกลัวตัวเองกลายเป็นวายร้ายของ พีจีเอ ทัวร์ ท่ามกลางเสียงโห่อื้ออึง
คลาร์ก แชมป์ยูเอส โอเพน 2023 ยืนหยัดเสียงยั่วยุจากแฟนๆ ชาวเมืองนิว ยอร์ก หวด 3 โอเวอร์พาร์ 73 ฉลองชัยชนะด้วยผลต่างสกอร์กับ แซม เบิร์น 1 สโตรก ที่สนามชินเนอค็อค ฮิลล์ส คว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ สมัยที่ 2 ของอาชีพ
คลาร์ก กล่าว "แชมป์แรกมันน่าอัศจรรย์ และครั้งนี้มันน่าทึ่งยิ่งกว่า โดยเฉพาะหลังจากความผิดหวังอย่างหนักในรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว การกลับมาแก้ตัวและเป็นแชมป์อีกครั้งแทบเป็นไปไม่ได้เลย"
คลาร์ก ขอโทษอีกครั้ง กรณีพังล็อคเกอร์ ที่สนามโอคมอนท์ หลังไม่ผ่านตัดตัวเมื่อปี 2025 "ผมมั่นใจว่าจะยุติลงเสียที ผมอาจจะเจอคนด่าทออยู่เรื่อยๆ แต่ผมไม่ต้องการเป็นตัวร้ายของ PGA"