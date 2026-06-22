"มาร์เกวซ" คว้าแชมป์ที่เบอร์โน "เบซเซคคี" ถูกแบนตบเจ้าหน้าที่สนาม

มาร์ค มาร์เกวซ นักบิด ดูคาติ (โรงงาน) กลับมาจากการบาดเจ็บ คว้าแชมป์ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี รายการ เช็ค กรังปรีซ์ ที่สนามเบอร์โน วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ขณะที่ มาร์โก เบซเซคคี ผู้นำคะแนนสะสม ถูกแบน 1 เรซ
มาร์เกวซ แชมป์โลก 7 สมัย เฉพาะพรีเมียร์ คลาส ฉลองชัยชนะเรซที่ 100 ของอาชีพ เรซก่อนหน้าที่ประเทศฮังการี และยังชนะอีก 1 สนาม ระหว่างฟื้นฟูร่างกาย หลังผ่าตัดเท้ากับหัวไหล่
นักบิดวัย 33 ปี แซง ฟรานเชสโก บาญาย่า เพื่อนร่วมทีมชาวอิตาเลียน ช่วง 5 รอบสุดท้าย ผ่านธงตาหมากรุกคนแรก และ บาญาย่า ยังเสียอันดับ 2 แก่ ไอ โอกูระ นักบิดชาวญี่ปุ่น
ด้าน เบซเซคคี นักบิดสังกัด อาพริเลีย ถูกห้ามแข่งขัน ข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่สนาม เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (20 มิ.ย.)
เบซเซคคี ล้มระหว่างการแข่งขัน สปรินท์ เรซ และพยายามลุกขึ้นมาแข่งต่อสภาพรถพัง แล้วตบหน้า เจ้าหน้าที่สนาม 2 ครั้ง ตรงบ่อกรวด
เบซเซคคี วัย 27 ปี กล่าวขอโทษแบบซึ่งหน้า ช่วงเช้าวันอาทิตย์ (21 มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น และยอมรับเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม "ผมรู้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานและเสียสละเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างปลอดภัย"
"พฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้น และไม่สมเหตุสมผล ผมขอโทษทุกๆ คน รวมถึงทีม อาพริเลีย เรซซิง และกองเชียร์ของผม"
ฆอร์เก มาร์ติน เพื่อนร่วมทีมของ เบซเซคคี จบอันดับ 9 เก็บเพิ่ม 7 แต้ม รวมมี 172 แต้ม อยู่อันดับ 2 ของตาราง ตามหลัง 8 แต้ม และ ฟาบิโอ ดิ จานอันโตนิโอ อยู่อันดับ 3 มี 157 แต้ม
มาร์เกวซ แชมป์เก่า รั้งอันดับ 4 มี 140 แต้ม กวด เบซเซคคี เหลือ 40 แต้ม หลังตกเป็นรอง 102 แต้ม ไม่กี่สัปดาห์ก่อน