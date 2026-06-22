"อียิปต์" สิ้นสุดการรอคอย 92 ปี ชนะบอลโลกเกมแรก

อียิปต์ ฉลองชัยศึกฟุตบอลโลกครั้งแรกของประวัติศาสตร์ พลิกชนะ นิวซีแลนด์ 3-1 ด้วย 1 ประตู กับ 1 แอสซิสต์ของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กัปตันทีม ที่สนามบีซี เพลซ แวนคูเวอร์ เช้าวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน ตามเวลาไทย
ตามผลการแข่งขัน ทำให้ "เดอะ ฟาโรห์" มีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเช่นกัน
นิวซีแลนด์ ขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาที 15 ฟินน์ เซอร์แมน โหม่งลูกเปิดเตะมุมอันแม่นยำของ ทิม เพย์น ทำให้พลพรรค "ออลล์-ไวท์ส" มีความหวังชนะเกมฟุตบอลโลกครั้งแรก หลังถูก อิหร่าน ตามตีเสมอ 2 ครั้ง เกมเปิดสนามกลุ่ม G
อย่างไรก็ตาม อียิปต์ ทวงคืน 3 ประตู ภายในเวลา 24 นาทีของครึ่งหลัง ด้วยการแก้เกมของ ฮอสซัม ฮัสซัน กุนซือ เริ่มจาก มอสตาฟา ซิโก โหม่งตีเสมอ 1-1 นาที 58, โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ทำชิ่งกับ ซิโก ในเชตโทษ แล้วยิงขึ้นนำ 2-1 นาที 67 และ เทรเซเกต์ โหมงลูกเปิดเตะมุมของ ซาลาห์ นาที 82
อียิปต์ ฉลองชัยชนะเกมแรกหลังรอคอยมานาน 92 ปี จากการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์สมัย 4 (ครั้งแรกปี 1934) เก็บเพิ่มเป็น 4 แต้ม จาก 2 นัด และอาจคว้าแชมป์กลุ่ม กรณีชนะ อิหร่าน วันเสาร์นี้ (27 มิ.ย.) ขณะที่ นิวซีแลนด์ มี 1 แต้ม อยู่อันดับ 4 ของกลุ่ม
ผลฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน
กลุ่ม G
เบลเยียม 0-0 อิหร่าน
กลุ่ม H
สเปน 4-0 ซาอุดิอาระเบีย
[1-0 ลามีน ยามาล น.10, 2-0 มิเกล โอยาร์ซาบัล น.21, 3-0 มิเกล โอยาร์ซาบัล น.24, 4-0 ฮัสซัน อัล-แทมบักตี (ทำเข้าประตูตัวเอง) น.49]
อุรุกวัย 2-2 เคปเวิร์ด
[0-1 เควิน ปินา น.21, 1-1 มักซี อเราโฮ น.44, 2-1 อกุสติน คาน็อบบิโอ น.45+6, 2-2 เฮลิโอ วาเรลา น.61]