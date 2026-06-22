เดือดทุกคู่! กางโปรแกรมศึก ONE Fight Night 44 “รุ่งราวี - นักรบ - เฟอร์รารี” แท็กทีมล่าชัย

ONE เปิดโปรแกรมเต็ม ศึก ONE Fight Night 44 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 69 โดยเสิร์ฟชุดใหญ่ประกบการแข่งขันสุดเดือดถึง 9 คู่ นำทัพโดยคู่เอก “จอร์จ จาร์วิส” กำปั้นจากสหราชอาณาจักร เปิดศึกรีแมตช์กับ “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” จอมสาดแข้งจากอุบลราชธานี ร่วมด้วยการกลับมาของสองนักชกขวัญใจชาวไทยอย่าง “นักรบ แฟรเท็กซ์” และ “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์”
คู่เอกของรายการ “จอร์จ” โคจรมาเจอกับ “รุ่งราวี” ในรอบกว่า 1 ปี ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) หลังทั้งคู่เคยซัดกันครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 85 เมื่อเดือน พ.ย. 67 ซึ่งครั้งนั้น “จอร์จ” เป็นฝ่ายโชว์พลังหมัดกดน็อก “รุ่งราวี” ไปได้ในยกที่ 3 ศึกนี้จึงต่างหมายมั่นคิดบัญชีแค้นให้จบแบบชัดเจน
ขณะที่ “นักรบ” นักสู้ขาลุยจากสุรินทร์ เปิดหน้าท้าชน “จาค็อบ สมิธ” อดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกจากสหราชอาณาจักร ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) โดยคู่นี้เคยมีคิวเจอกันในศึก ONE Fight Night 37 เมื่อเดือน พ.ย. 68 แต่ “จาค็อบ” ป่วยจึงขอถอนตัว ก่อนได้รับโอกาสให้มาดวลกันในครั้งนี้
นอกจากนี้ “เฟอร์รารี” มวยครบเครื่องจากสุราษฎร์ธานี ขอกลับมากู้ฟอร์มเก่งเรียกศรัทธา เผชิญหน้ากับ “ชินจิ ซูซูกิ” จอมเก๋าจากญี่ปุ่น ที่กำลังต้องการคืนสู่เส้นทางของผู้ชนะเช่นกัน โดยจะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 44
คู่เอก จอร์จ จาร์วิส vs รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
คู่รอง อ็อก เร ยุน vs ลูคัส กาเบรียล (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
อาคีฟ กูลูซาดา vs โยฮัน เอสตูปินาน (คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ซามูเอล ฟิตซ์เจอรัลด์ vs ชาร์ลี เกสต์ (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
นักรบ แฟร์เท็กซ์ vs จาค็อบ สมิธ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ฟาบริซิโอ แอนเดรย์ vs โอเวน โจนส์ (ปล้ำจับล็อก รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
กาเรน กาซาเรียน vs ฮิซาชิ เอซากิ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ vs ชินจิ ซูซูกิ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
พอล เอลเลียต vs เรแกน อัปชอว์ (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 44 ทาง Watch.ONEFC.com, Facebook และ YouTube ของ ONE คู่แรกเริ่มเวลา 8.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 เริ่ม 10.00 น. จองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR