“อัสซาดูลาห์” ชิงเข็มขัด “อัสลามจอน” เปิดโปรแกรมเดือดศึก ONE ลุมพินี 160 & The Inner Circle 20

พบกับความสนุกสุดเข้มข้นในศึกใหญ่ประจำไตรมาส 2 กับรายการ The Inner Circle 20 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69 ที่จัดเต็มการแข่งขันสุดมัน 5 คู่ ชูโรงด้วยการชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE ที่ทุกคนรอคอย ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 - 20.30 น.ขณะที่ ศึก ONE ลุมพินี 160 ขนทัพนักกีฬาแถวหน้ามาประชันฝีมือทั้งหมด 9 คู่ พร้อมถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ส่งตรงไปยังผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่เวลา 20.30 – 23.30 น.
คู่เอก The Inner Circle 20 “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” จอมบู๊มาดนิ่ง วัย 22 ปี จากรัสเซีย ขึ้นสังเวียนดวลเดือดกับ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” นักสู้หมัดดุ วัย 22 ปี จากอุซเบกิสถาน เพื่อแย่งชิงเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่ว่างอยู่
อีกคู่ที่ห้ามพลาด “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 39 ปี จากสกลนคร เปิดศึกไตรภาคเพื่อหาบทสรุปกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายอันตราย วัย 29 ปี จากเพชรบูรณ์ โดยทั้งคู่จะแข่งขันกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
The Inner Circle 20 จองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR สำหรับผู้ชมทางบ้าน สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ในช่วงเวลา 18.30 – 20.30 น. ทาง Live.ONEFC.com สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์นี้ วิธีการสมัครสมาชิก The Inner Circle
โปรแกรมการแข่งขัน The Inner Circle 20
• คู่เอก อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ vs อัสลามจอน ออร์ติคอฟ (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
• คู่รอง น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย vs ก้องธรณี ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
• ปตท. อภิชาติฟาร์ม vs จูลิโอ โลโบ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
• แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ vs ซินเทีย ฟลอเรส (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
• เมืองไทย พีเค.แสนชัย vs พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
สำหรับศึก ONE ลุมพินี 160 คู่เอก “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” มวยหมัดโหด วัย 30 ปี จากศรีสะเกษ โคจรมาปะทะกับคู่ปรับเก่าในไฟต์รีแมตช์ “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” มวยร่างเล็กใจใหญ่ วัย 25 ปี จากสมุทรปราการ เพื่อกรุยทางสู่การขึ้นชิงเข็มขัดอีกครั้ง ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.
สำหรับคู่รอง “ยอดขุนพล” ขาบู๊จากเมืองย่าโมโคราช วัย 30 ปี เล็งเปิดตัวสวยในไฟต์แรกของรายการด้วยการดับมวยฟอร์มสด “เซมิห์ ชาห์ จินดีร์” คู่ชกจากตุรกี ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
โปรแกรมการแข่งขันศึก ONE ลุมพินี 160
• คู่เอก หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา vs ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
• คู่รอง ยอดขุนพล vs เซมิห์ ชาห์ จินดีร์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
• วันชัยน้อย ป๋องสุพรรณ พีเค. vs ดอกไม้ป่า สันติอุบล (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
• อายัด อัลบัด vs ก้องชัย ไฉนดอนเมือง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
• อูเบด ฮัสเซน vs สรรเพชร ส.สละชีพ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
• ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล vs ปานเผด็จ เอ็นเอฟ.ลูกสวน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
• เฟซ เอราวัณ vs รุ่งเรืองเล็ก ทีเอ็น.มวยไทย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
• เพชร สวนหลวงรถยก vs อดัม ส.เดชะพันธ์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
• เหิร เอ็นเอฟ.ลูกสวน vs ริวยะ โอคุวากิ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ศึก ONE ลุมพินี 160 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.นี้ สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR สำหรับผู้ชมทางบ้าน สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand-ยูทูบ ONE Championship-เว็บไซต์ Watch.ONEFC.com (เฉพาะบางประเทศ)-ช่อง 7HD กด 35