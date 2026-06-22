กล้าพยัคฆ์ ดวล ก้องเมืองไทย สดวัดเก๋าศึกมวยไทยพันธมิตร

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันศึกมวยไทยพันธมิตร ประจำวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายนนี้ ณ เวทีมวยเวิล์ด สยามสเตเดี้ยม ตะวันนา ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การโคจรมาพบกันของสองนักชกต่างวัยต่างสไตล์ระหว่าง กล้าพยัคฆ์ ทีเด็ด99 ยอดมวยเก๋าเกมวัย 21 ปีจากสปป.ลาว ปะทะ ก้องเมืองไทย ศิษย์กำนันจีรวัฒน์ ขุนเข่าดาวรุ่งพุ่งแรงวัย 17 ปีจากสงขลา โดยไฟต์นี้มีความหมายต่อทั้งคู่เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องการชัยชนะเพื่อกู้ชื่อและเรียกความมั่นใจกลับคืนมาหลังสะดุดพ่ายในไฟต์ล่าสุดด้วยกันทั้งคู่
สำหรับความพร้อมของคู่นี้ ทางด้าน กล้าพยัคฆ์ ทีเด็ด99 ในมุมแดง ได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยและประสบการณ์ที่ผ่านสังเวียนมามากกว่า 70 ไฟต์ มีอาวุธวงนอกที่หนักหน่วงและศอกอันตรายคอยโต้ตอบ แต่ระยะหลังฟอร์มหลุดพ่ายมาสามไฟต์รวด ขณะที่ ก้องเมืองไทย ศิษย์กำนันจีรวัฒน์ ในมุมน้ำเงิน ได้เปรียบเรื่องความสดของร่างกายและหัวใจบู๊ทรหด สไตล์เข่าอาชีพวงในเหนียวแน่นหนึบ ปลายแรง คาดว่าเกมการชกจะเปิดหน้าแลกกันอย่างดุเดือดตั้งแต่ยกแรก โดยเหลี่ยมเข่าที่แข็งแกร่งและสภาพร่างกายที่สดกว่าของก้องเมืองไทย จะเป็นกุญแจสำคัญในการเบียดเอาชนะคะแนนไปได้ในท้ายที่สุด
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