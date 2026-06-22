โซเชียลแชร์ภาพ "จุนยะ อิโตะ" จากอดีตเด็กร้าน 7-11 สู่ผู้ทำประตูในฟุตบอลโลก

จุนยะ อิโตะ นักเตะจอมเก๋าวัย 33 ปี ทีมชาติญี่ปุ่น ที่ในเกมล่าสุดซัดประตูให้ "ซามูไรบลู" หนีห่าง ตูนีเซีย 3-0 ก่อนทีมปิดจ๊อบเอาชนะคู่แข่ง 4-0 ในฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม โดยสื่อในญี่ปุ่นมีการเผยแพร่อดีตของนักเตะรายนี้ ว่าเคยต้องทำงานพาร์ทไทม์ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 มาก่อน
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2015 อิโตะ ในฐานะนักเตะหน้าใหม่ของ เวนท์ฟอเรต โคฟุ เขาต้องแบ่งเวลาการฝึกซ้อม เพื่อไปทำงานพาร์ทไทม์ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ซึ่งมีภาพปรากฎว่าเขาสวมชุดยูนิฟอร์มของร้านดังกล่าว กำลังอยู่หน้าเคาน์เตอร์ โดยถือเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างวิชาชีพสำหรับนักเตะที่เพิ่งเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยมาหมาดๆ
เวลาผ่านไป 11 ปี วันนี้ จุนยะ อิโตะ ทำประตูให้ทีมชาติญี่ปุ่น ในฟุตบอลโลก สะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางทั่วไปของนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลายคน ที่มักจะต้องทำงานเสริมในช่วงที่กำลังเล่นฟุตบอลอาชีพใหม่ๆ เพราะในเวลานั้นไม่มีอะไรมาการันตีได้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในเส้นทางลูกหนังหรือไม่
ภาพดังกล่าวกลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งในโลกออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ ในความพยายาม และความขยันหมั่นเพียร ก่อนจะนำไปสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติ