“คิงก็องโต” เอ่ยปากขอ มีหรือจะไม่ให้ “บอ.บู๋” ถอดเสื้อกังฟูคิกกลางห้าง มอบให้ “คันโตน่า” ตำนานผี

"บอ.บู๋" บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร คอลัมนิสต์ชื่อดังและแฟนพันธุ์แท้ "ปีศาจแดง แมนฯยูไนเต็ด ถอดเสื้อลาย ”กังฟูคิก“ ที่ตนเองใส่ให้ เอริก คันโตน่า ตำนานกองหน้าปีศาจแดง ที่เอ่ยปากขอกันตรงๆบนเวทีงาน FC Online 8th Anniversary ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เมื่อ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา
คันโตน่า หรือ “คิงก็องโต” ซึ่งเหมือนจะชื่นชอบลายดังกล่าวที่ได้เห็น “บอ.บู๋” สวมใส่อยู่บนเวที เอยปากขอกับ “บอ.บู๋” ว่า "ผมขอเสื้อแบบนี้ได้ไหม?" ซึ่งทันทีที่ได้ยินคำถามดังกล่าว “บอ.บู๋” ไม่รอช้า ถอดเสื้อตัวโปรดมอบให้กับ "คิงก็องโต้" ท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงปรบมือจากแฟนบอลที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
คันโตน่า ยังบอกอีกว่า ตนจะใส่เสื้อตัวนี้นอน แล้วฝันถึง แมทธิว ซิมมอนส์ แฟนฟุตบอลคริสตัล พาเลซ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ "กังฟูคิก" ในตำนานเมื่อปี 1995
ด้าน “บอ.บู๋” ได้โพสต์รูปโมเมนต์แห่งความทรงจำ พร้อมระบุแคปชั่นประมาณว่า “เมื่อ 'เดอะ คิง เอริค' เอ่ยปากชมว่าเสื้อที่ท่านสวมใส่ มันสะเด่าดีนักแล สาวกผู้บูชา 'ก็องโต้' ยิ่งกว่าเมียอย่างผมจึงรีบถอดแล้วถวายให้ทันที
สาบาน ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้
ขอบคุณ FConline และ I am legend ที่ช่วยเติมเต็มความสุขแบบไม่คาดฝัน”
ขอบคุณภาพ : บอ.บู๋