"บิว" นำทัพไต้ฝุ่นคว้ารองแชมป์กรีฑาผลัดเอเชีย 2026 พร้อมสร้างสถิติใหม่ประเทศไทย

ทัพนักวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายไทย ที่นำโดย “บิว” ภูริพล บุญสอน คว้าเหรียญเงิน ในศึกกรีฑาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยเวลา 38.28 วินาที พร้อมกับทำลายสถิติประเทศไทย ที่เคยทำไว้ 38.29 วินาที ในศึกซีเกมส์ 2025 ที่ไทย ได้ด้วย
สำหรับ 4 ลมกรดของไทย ที่ลงทำการชิงชัยในรายการนี้ ประกอบด้วย ไม้ 1 "ตาต้า" ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์, ไม้ 2 "บิว" ภูริพล บุญสอน, ไม้ 3 "เฉาก๊วย" ชยุตม์ คงประสิทธิ์ และ ไม้ 4 "ต้า" สรอรรถ ดาบบัง ด้านเหรียญทอง ตกเป็นของ เจ้าภาพ จีน ที่ทำเวลาได้ 38.08 วินาที และเหรียญทองแดงเป็นของ ไต้หวัน เวลา 38.41 วินาที
ส่วนทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทย ที่ประกอบด้วย ไม้ 1 "อิ๋ง" มนัสดา สารมโน, ไม้ 2 "ถู" สุกานดา เพชรรักษา, ไม้ 3 "น่าน" ศุภานิช พูลเกิด และ ไม้ 4 "เบล" จิราพัชร ขานอ่อนตา ช่วยกันคว้าเหรียญทองแดง ด้วยเวลา 44.11 วินาที ขณะที่เหรียญทองเป็นของ จีน เวลา 43.85 วินาที และเหรียญเงินเป็นของ อินเดีย เวลา 44.09 วินาที
ขอบคุณภาพ : TrackPhoto