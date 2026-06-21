“ต้องซุย” น้อมรับคำติ พากย์บอลโลกอวยญี่ปุ่นเกินเบอร์ ไม่ติดใจโดนวิจารณ์เพราะรู้แค่โพสต์ปั่น

“ต้องซุย” ภานุวัฒน์ ใจยิ้ม ผู้สื่อข่าว คอนเทนต์ครีเอเตอร์ และผู้บรรยายฟุตบอลชื่อดัง ออกมาโพสต์หลังถูกแฟนบอลคอมเมนต์ติในกลุ่มฟุตบอลกลุ่มหนึ่ง ถึงการทำหน้าที่ระหว่างบรรยายเกมฟุตบอลโลก 2026 ที่ ญี่ปุ่น เอาชนะ ตูนีเซีย 4-0 ที่พากย์อวยญี่ปุ่นเกินเหตุ แถมอวยเจลีก ชนิดที่ว่าอวยญี่ปุ่นจนน่ารำคาญ (เลี่ยน) ซึ่งเจ้าตัวน้อมรับในข้อติชม พร้อมชี้ถึงเหตุผลและสไตล์การพากย์ดังกล่าวซึ่งรับหน้าที่เป็นปากที่ 2 ว่า ตั้งใจใช้ประสบการณ์ที่พากย์เจลีกมาตั้งแต่ปี 2019 รวมถึงไทยลีกและพรีเมียร์ลีก นำข้อมูลมาแชร์เพื่อให้แฟนบอลไทยเห็นว่า "ญี่ปุ่นวางรากฐานอย่างไรถึงก้าวไปสู่ระดับโลกได้"
พร้อมกันนี้ยังยืนยันทำการบ้าน ด้วยการหาข้อมูลมาทั้งสองฝั่ง และพยายามบาลานซ์ระหว่างการเล่าข้อมูลกับอารมณ์ร่วมในเกมให้สมดุลที่สุด แต่รูปเกมในสนามจริงคือ พอจะเริ่มพูดข้อมูลฝั่งตูนิเซียทีไร ตูนิเซียก็โดนญี่ปุ่นแย่งบอลไปครองก่อนทุกที ซึ่งตนพร้อมรับมือและพัฒนาต่อ และไม่ได้ซีเรียสกับโพสต์ดังกล่าว เพราะมองว่าเป็นคอมเมนต์ลักษณะ "ปั่นกระแส" มากกว่าติเพื่อก่อ ซึ่งล่าสุดผู้โพสต์คนนั้นก็ได้ลบโพสต์หนีไปแล้ว
“ต้องซุย” ร่ายผ่านแฟนเพจของตัวเอง “ต้อง แชนแนล” ว่า “เอาจริงๆ เกมนี้ที่ผมบรรยาย ผมตั้งใจมากเลยครับ ผมทำการบ้านหนักมากทั้ง ญี่ปุ่น และ ตูนิเซีย เอาประสบการณ์ทั้งหมดที่มาปรับใช้ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด
ผมพากย์เจลีกตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน หรือ ทีมชาติไทย ไทยลีก แล้วก็ พรีเมียร์ลีก ผมเอาข้อมูลต่างๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ มาสื่อให้แฟนบอลไทยฟังว่า ญี่ปุ่น กว่าจะเขาระดับโลก มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
เพราะ ฟุตบอลญี่ปุ่น นั้นเขาวางรากฐานต่างๆได้แข็งแกร่งมาก จนทำให้เขาเป็นระดับโลก และ ผมพยายามแบ่ง ข้อมูล กับ เกมในสนาม ให้อยู่กึ่งกลางที่สุด
ข้อมูล ต้องมีให้เยอะที่สุดเพราะเป็นปากสอง แต่ในเกมการแข่งขันก็เน้นเป็นหลักๆไว้ก่อนเลย อินกับเกมก่อน แล้วค่อยใส่ข้อมูลเวลาจำเป็น เพราะสุดท้ายพากย์บอลเกมในสนามสำคัญสุดแล้ว
ซึ่งเจตนาของผมก็เพื่อให้แฟนบอลได้เอ็นจอยกับเกมแถมได้ความรู้ต่างๆ ซึ่งผมก็คิดว่าเกมนี้มันก็ออกมาสมูทประมาณหนึ่งเลยครับ ดูจาก ฟีดแบค ซึ่งผมก็ดีใจมากๆ
ส่วนโพสต์นี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วในคอมเมนท์ที่แฟนๆเข้ามายืนยันอีกเสียงว่าการพากย์ในวันนี้ ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดแต่อย่างใด จนล่าสุดคนโพสต์ลบโพสต์นี้ไปแล้ว ผมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเขามาแค่ปั่น
แต่ที่ผมออกมาโพสต์เพราะอยากจะขอบคุณแฟนบอล มากๆครับที่ซับพอร์ตและให้กำลังใจ แถม แยกแยะให้ด้วยว่า คอมเมนท์ไหนปั่นใหัเสียชื่อ กับ คอมเมนท์ที่ติเพื่อเอาไปปรับปรุง มันต่างกันมากๆ
ผู้บรรยายจาก Monomax ทุกคนพร้อมรับทุกคำติชมและเอาไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ดีใจมากๆทีได้พากย์ ฟุตบอลโลก ให้แฟนๆได้ฟัง ผมก็ยังคงทำงานหนักต่อไป เพื่อให้งานตรงนี้ ออกมาดีที่สุด ฝากติดตามด้วยครับ
ปล.จริงๆ ข้อมูล ตูนิเซีย ผมก็พูดไปเยอะนะครับ แล้วมันก็มีเยอะด้วย แต่ประเด็นคือ ยังไม่ทันได้พูด ตูนิเซีย เสียการครองบอลให้ ญี่ปุ่น แล้ว
ต้องซุย รักทุกคน”