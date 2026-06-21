เยอรมนีเสีย "ชล็อตเตอร์เบ็ค" เจ็บเข่า ส่อพักจนจบบอลโลก

นิโก ชล็อตเตอร์เบ็ค กองหลัง เยอรมนี อาจหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอด ฟุตบอลโลก 2026 หลังได้รับบาดเจ็บเกมเอาชนะ ไอวอรี โคสต์ 2-1 คืนวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน
เซ็นเตอร์แบ็ควัย 26 ปี ลงเล่นตัวจริง ที่สนามโตรอนโต สเตเดียม ประเทศแคนาดา แต่มีปัญหาตรงหัวเข่าช่วงครึ่งแรก และอาการน่าเป็นห่วงก่อนพักครึ่ง
ทำให้ จูเลียน นาเกลสมันน์ กุนซือวัย 38 ปี เปลี่ยนตัวออก โดยส่ง อันโตนิโอ รูดิเกอร์ ลงเล่นแทนครึ่งหลัง
อดีตเทรนเนอร์ บาเยิร์น มิวนิก เผยหลังจบแมตช์ "ชล็อตเตอร์เบ็ค บาดเจ็บเส้นเอ็น ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวร้าย"
ด้าน ฟาบริซิโอ โรมาโน ผู้สื่อข่าวระดับเทียร์ 1 ของวงการลูกหนัง เผยว่า ฟุตบอลโลกครั้งนี้ของ ชล็อตเตอร์เบ็ค น่าจะจบลงแล้ว และส่อแววไม่มีชื่อลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย พบ เอกวาดอร์ วันพฤหัสบดีนี้ (25 มิ.ย.)
ขณะเดียวกัน "อินทรีเหล็ก" ยังไม่ยืนยันว่า อดีตนักเตะ ไฟรบวร์ก จะกลับมาลงเล่นได้อีกหรือไม่